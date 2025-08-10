¡Está helado! Temperatura bajo cero, escarchas en la mañana y mucho frío en el clima del domingo

Día "no laborable", así se considera al 15 de agosto que oficiará de celebración adelantada por en conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín. Pero a muchos le cae fin de semana largo y a los marplatenses como una oportunidad de recibir nuevamente al turismo. ¿Con este clima? Si persiste el frío del domingo...

La mínima de hoy estuvo bajo cero, en una madrugada congelada que mostró escarchas en los pastos, vidrios de los autos congelados y un tímido sol asomando, la ilusión del día. Lo más fresco pasó: las temperaturas irán en aumento hasta el martes. De hecho, esta tarde la máxima llegará a los 14 grados.

Con cielo despejado y viento del noroeste, el domingo promete cambiar de condiciones pasando el mediodía. Así irá subiendo la sensación térmica, aunque a partir del miércoles vuelve a cambiar el panorama. Las lluvias que se anuncian para aquellas horas, más el viento sur que soplará con intensidad, le darán un giro al pronóstico.

Datos del Servicio Meteorológico Nacional.

Si bien todavía es apresurado, para el fin de semana largo se proyecta un viernes fresco y, luego, sábado y domingo con lluvias. Tocará aprovechar lo que resta del domingo y no guardar de ningún abrigo en un típico agosto de invierno marplatense.