Los chats que complican a Cinthia Fernández por el escándalo del gas pimienta: "Si tuviese un arma, lo mato"

El escándalo por la fiesta de 15 que terminó con Cinthia Fernández denunciada por sus vecinos sigue sumando capítulos desde que este lunes se conociera que la panelista de "Nosotros a la Mañana" irrumpió en la casa de una vecina que festejaba su cumpleaños y les tiró gas pimienta a dos adolescentes, enojada porque minutos antes un grupo de chicos invitados al festejo le patearon la puerta de su casa. La bailarina dio una versión inicial muy diferente a la que declararon los testigos y personas afectadas por el hecho, e insiste en que actuó de esa manera por el temor a que fueran ladrones y que le hicieran algo a sus hijas, pero este martes en "A La Tarde" mostraron chats y varias de las denuncias, en las que se demuestra de parte de la propia Cinthia Fernández que siempre supo que se trataba de adolescentes que estaban en la fiesta en una vivienda cercana.

Cinthia dijo que el viernes a la medianoche mientras estaba junto a sus tres hijas y a su madre en su casa en un barrio privado de Escobar, sintió "un estruendo. Yo tengo la puerta y un ventanal, mi hija estaba ahí, otras dos en el sillón y escucho un golpe y mi hija sale corriendo, y la otra de las gemelas dice: ‘¡Mamá, nos van a robar, nos quieren matar!’. Mi vieja recién llegaba de laburar y no sabés cómo reaccionar. Salgo corriendo a ver por la ventana y no veía nada, mis hijas llorando, mi vieja nerviosa y empiezo a ver las cámaras de seguridad, se ven cuatro tipos y uno le da un golpazo. Entonces le dije a mi mamá que se quede con las nenas, aviso a los vecinos y al 911 del grupo de alerta”.

Tras ver en las cámaras de seguridad que un grupo de chicos había llegado hasta la entrada de su casa y uno de ellos le pateó la puerta, Cinthia contó lo que hizo. “Salgo con el gas pimienta y escucho ‘vamos a seguir pateando’, y es una puerta aledaña a mi casa, que daba a la fiesta. Estoy en un arbusto, que el arbusto está enfrente de su casa, en un lugar comunitario, y los escucho decir ‘ahora pateá fuerte, no seas cagón, hacela mierda’. Y no sabía qué hacer, porque estaban yendo a donde estaban mis hijas. Cuando los veo salir tiro el gas pimienta y ahí sale la propietaria”, expresó.

“Cuando salí, estaban mis hijas llorando. Lo volvería a hacer mil y una veces más, yo por mi familia mato. Yo seguía pensando que eran chorros. No sabía quiénes eran. Me temblaba todo el cuerpo. Jamás vi a una niña, como denuncian. No sabía ni de qué era la fiesta”, sostuvo.

Sin embargo, las personas que estaban en la fiesta declararon cosas muy diferentes a la versión de Cinthia, y le hicieron en total siete denuncias, ya que hubo varias personas afectadas por el gas pimienta, y una nena de 14 años a la que le arrojó el gas directo a la cara se vio tan afectada que escupió sangre, tal cual consta en la documentación presentada.

En "A la Tarde", uno de sus panelistas es Roberto Casorla, quien es desde ayer el abogado de los denunciantes. El profesional dio la versión de los vecinos y los invitados que denuncian a Cinthia, y enseguida se mostraron los chats que envió la panelista apenas le patearon la puerta de su casa al grupo de WhatsApp de la seguridad del country.

Allí se puede leer que tres minutos después de las doce de la noche envió una foto de la puerta de su casa con la cerradura rota, y escribió: "Cuando sepa los papitos van a tener que hacerse cargo. Pudieron haber roto un vidrio. La con.. bien de su madre. Quiero a la guardia ya mismo en mi casa y buscando a esos pendejos de mierda", mostrando que sabía que se trataba de los chicos que estaban en la fiesta de 15 de su vecina, quien es amiga de sus hijas e incluso, como contaron tanto la madre de la nena como Cinthia, se quedó varias veces a dormir en la casa de la panelista por esa relación de amistad, que ahora se rompió.

Un minuto después, en continuado, Cinthia sigue reclamando a la guardia del country que vaya a su casa: "Ya mismo, qué esperan, ya la guardia tiene que estar acá, los estoy escuchando diciendo: vamos a patear". Ante un escueto "ok" como respuesta del guardia del barrio privado, Cinthia escribe: "los voy a cagar a trompadas, ya acá los quiero, ya, urgente". "¿Cuánto más van a tardar? Va a terminar un pendejo desfigurado así que no me hago cargo, yo avisé, ¿para qué les pagamos?", amenaza a los guardias, dejando otra vez en claro que sabía que eran pibes los que le patearon la puerta y amenazando con pegarles.

Casorla dijo que tras charlas con todos los denunciantes, esos chats y las pruebas que se han ido sumando en estas horas a la causa complican mucho a Cinthia, quien ingresó al patio de la casa de su vecina para agredir a los chicos. El abogado dijo que uno de los invitados, Pedro, que tiene 15 años, estaba vestido de negro como el resto de los amigos de la cumpleañera, incluso el adolescente que pateó la puerta de la casa de Cinthia, y "sin mediar, más allá de insultos, le empezó a rociar en la cara, a menos de 10 centímetros, el gas pimienta. El chico se quiso tapar, se hace una especie de bolita y una nena de 14 años, que estaba al lado, termina recibiendo el daño. Esto no está filmado, pero está testimoniado por 30 personas", dijo el abogado.

Luego de ver los chats, en el programa mostraron las denuncias de varios testigos, que incluyen frases que dijo Cinthia en medio de su enojo tras rociar con gas pimienta a los chicos y afectar a otros invitados. Una de las personas que estaba trabajando en la fiesta con el servicio de comida declaró en la justicia que la panelista gritó: "Si tuviese un arma, voy y lo mato".

Los padres de la cumpleañera contaron todo lo que pasó, se mostraron decepcionados por lo que relata Cinthia y recordaron el mal momento que pasaron, con su hija llorando por la fiesta arruinada. "Yo no me olvido de esa frase, no lo quise contar cuando denuncié, pero fue así, yo estaba al lado de Cinthia cuando lo dijo", contó la dueña de la casa del escándalo.

Luego, el periodista Diego Esteves adelantó que como parte de la causa, se pedirán pericias psicológicas y psiquiátricas a Cinthia por su accionar.