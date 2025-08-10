Degustar, crear y ganar: el juego marplatense que revoluciona las noches de vino

Un innovador juego creado por dos emprendedores marplatenses propone explorar el mundo del vino de una forma distinta, poniendo en juego todos los sentidos. Se trata de VOG, una propuesta lúdica en la que los participantes degustan, crean su propia etiqueta y compiten por el diseño más original.

El lanzamiento oficial será el jueves 14 de agosto, a las 20, en el restaurante Olivas en compañía (Santa Fe 3302, esquina Roca). La velada incluirá un menú especialmente pensado para maridar con los vinos seleccionados y contará con la presencia de sus creadores, Andrea Medina y Raúl Alfaro, junto a invitados especiales.

La propuesta, presentada como una "nueva experiencia sensorial" , invita a los participantes a crear su propia etiqueta a través de la vista, el olfato y el gusto. La más original será la ganadora.

Según sus creadores, VOG es un juego ideal para "llevar a la reunión con amigos o familia y descubrir juntos nuevos sabores a través de la creatividad".

Las entradas anticipadas ya están disponibles y pueden reservarse por WhatsApp al 223 681 6180. Más información en Instagram: @vogvinos.