Aseguran que Jey Mammón no pagó la tarifa del hotel donde se hospedó en Madrid

Jey Mammón volvió en las últimas horas al país luego de su pequeño escape hacia España. El conductor, acusado de abusar sexualmente a Lucas Benvenuto, se había tomado "unos días de descanso" en medio del escándalo para alejarse de los medios. Ya en Argentina, se conoció que el músico no habría pagado la totalidad de la tarifa del lujoso hotel donde se hospedó en Madrid.

Fue Juan Etchegoyen, al aire de Entrometidos en la tarde (Net TV), quien dio a conocer la noticia. El periodista aseguró que Jey "no terminó de pagar" su alojamiento en el Hotel Boutique Only You. Esta información la tuvo luego de un diálogo con el periodista español Roberto Antolín, quien días atrás aseguró que en el país europeo el humorista no iba a “poder salir tranquilo a la calle”.

“No sé si no le pasó la tarjeta por tantos impuestos de la Argentina. No sé qué pasó. Pero lo que contaba Roberto (Antolin) en este caso es que él no terminó de pagar, debe por lo menos una noche”, reveló el conductor de Mitre Live.

Luego, brindó más detalle de la deuda: “Por ahí la tarjeta decidió bloquearle el pago a cualquier momento por cualquier razón”. En cuanto a esto, detalló que quizás Mammon no pagó por completo su estadía ni bien aterrizó en Madrid ya que no tenía decidido cuántos días iba a quedarse en el lugar.

“La gente del hotel se refirió a Jey Mammon de una manera un tanto extraña, porque él no salía de la habitación. Hacía que le lleven la comida todos los días, y el trato era rarísimo, un tanto tensionado”, cerró Etchegoyen.