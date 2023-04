Jésica Cirio se separó de Insaurralde, pero no lo confirmarán hasta después de las elecciones

Jésica Cirio y Martín Insaurralde armaron una historia de amor que sorprendió a muchos cuando la modelo y conductora le hizo una nota en 2013 y se flecharon. Parecía un romance más, en medio de la campaña política del exintendente de Lomas de Zamora, pero el amor fue más fuerte y no solo construyeron una pareja: tuvieron a su hija Chloé. Pero esa relación que lleva más de 10 años parece haber llegado a su fin. Y los programas de espectáculos ya confirmaron que Cirio se mudó con su hija de 5 años y no anuncian la separación porque puede afectar los planes del funcionario a pocos meses de las elecciones.

En "Socios del Espectáculo" aseguraron que la ruptura entre la conductora de "La Peña de Morfi", de 38 años, y el actual jefe de Gabinete de Ministros de la provincia de Buenos Aires, de 52, ya lleva un tiempo.

"Jésica Cirio está separada de Martín Insaurralde", afirmó Rodrigo Lussich. "Es de hace tres meses. Y me dicen que Jésica no estaría sola, lo que no significa que esté en pareja con alguien. Ella ya se está divirtiendo y haciendo de las suyas", detalló Mariana Brey.

Paula Varela, otra de las panelistas del programa, explicó que "van a esperar al cierre de candidaturas" para blanquear la ruptura y que Jésica ya tiene "una casa en el barrio Highland Park de Pilar". "Ya separada, Cirio pasa el 80 por ciento del tiempo en su casa de Cañitas, de capital, cosa que ella no podía hacer por cuestiones políticas cuando estaba mejor con él. Solo va a zona sur cuando él no está", contó.

A mediados de marzo, Jésica Cirio había sido categórica: "Voy a seguir viviendo el mismo hogar de siempre junto a Martín y Chloé", dijo. Pero ahora no atiende a los medios para hablar de su situación matrimonial.

Ángel de Brito también confirmó todo, en las respuestas que les da a sus seguidores de Instagram. "¿Por qué no contaron la separación de Jésica Cirio?", le consultó una persona. "Están separados pero por ahora no quieren hablar y no se saben los motivos", aseguró, confirmando que ya no están juntos.