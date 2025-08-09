Una temperatura que ilusiona: cómo estará el clima este domingo en Mar del Plata

Se espera una suba en la temperatura este domingo en Mar del Plata. Foto: archivo 0223.

Luego de una semana con bajas temperaturas, llega una tregua para los domingueros que quieren disfrutar de actividades al aire libre en Mar del Plata.

De acuerdo a los datos suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada comenzará con nieblas durante la madrugada y unos escasos 5 grados de temperatura.

Sin embargo, ya en las primeras horas de la mañana (salida del sol a las 7.45) el viento norte de tan solo 7 kilómetros por hora ayudará a generar un arranque no tan frío.

Hacia la tarde, el cielo estará parcialmente nublado con momentos de sol y la temperatura llegará a los 14 grados, anticipando los 16º y 15º del lunes y martes.

Con una humedad del 89% y visibilidad de 10 kilómetros, será el momento ideal para aprovechar paseos costeros y actividades en plazas de la ciudad.

Por la noche, se prevé un descenso en la temperatura, que alcanzará los 7 grados y la presencia de neblinas.