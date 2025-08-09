Una temperatura que ilusiona: cómo estará el clima este domingo en Mar del Plata
Mirá los datos del Servicio Meteorológico Nacional para toda la jornada.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Luego de una semana con bajas temperaturas, llega una tregua para los domingueros que quieren disfrutar de actividades al aire libre en Mar del Plata.
De acuerdo a los datos suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada comenzará con nieblas durante la madrugada y unos escasos 5 grados de temperatura.
Sin embargo, ya en las primeras horas de la mañana (salida del sol a las 7.45) el viento norte de tan solo 7 kilómetros por hora ayudará a generar un arranque no tan frío.
Hacia la tarde, el cielo estará parcialmente nublado con momentos de sol y la temperatura llegará a los 14 grados, anticipando los 16º y 15º del lunes y martes.
Con una humedad del 89% y visibilidad de 10 kilómetros, será el momento ideal para aprovechar paseos costeros y actividades en plazas de la ciudad.
Por la noche, se prevé un descenso en la temperatura, que alcanzará los 7 grados y la presencia de neblinas.
