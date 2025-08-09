Campeón del mundo se fue llorando y River pierde una pieza clave para la Copa Libertadores
Gallardo arriesgó poniendo mayoría de titulares, empató con Independiente, pero perdió un titular indiscutido a cinco días de la ida de los octavos de final ante Libertad de Paraguay.
El defensor Germán Pezzella se retiró llorando en el minuto 43 del primer tiempo del partido entre Independiente y River Plate, luego de sufrir una lesión en la rodilla izquierda en una jugada de pelota dividida con el delantero Walter Mazzantti.
En un intento ofensivo del Rojo, ambos futbolistas disputaron un balón y el defensor de River sufrió una torcedura de rodilla izquierda, tras lo que quedó tendido en el piso.
El campeón del mundo con Selección Argentina se retiró llorando y en su lugar ingresó el uruguayo Sebastián Boselli, que conformó la dupla central con el juvenil Lautaro Rivero.
En el partido de este jueves ante Libertad en Asunción, Marcelo Gallardo deberá apostar nuevamente por la dupla Rivero-Boselli, ya que también están lesionados Lucas Martínez Quarta y el chileno Paulo Díaz.
