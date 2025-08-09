Campeón del mundo se fue llorando y River pierde una pieza clave para la Copa Libertadores

Pezzella no pudo ocultar su tristeza cuando llegó al banco. Por la forma y los gestos del central, pinta grave.

El defensor Germán Pezzella se retiró llorando en el minuto 43 del primer tiempo del partido entre Independiente y River Plate, luego de sufrir una lesión en la rodilla izquierda en una jugada de pelota dividida con el delantero Walter Mazzantti.

En un intento ofensivo del Rojo, ambos futbolistas disputaron un balón y el defensor de River sufrió una torcedura de rodilla izquierda, tras lo que quedó tendido en el piso.

El campeón del mundo con Selección Argentina se retiró llorando y en su lugar ingresó el uruguayo Sebastián Boselli, que conformó la dupla central con el juvenil Lautaro Rivero.

En el partido de este jueves ante Libertad en Asunción, Marcelo Gallardo deberá apostar nuevamente por la dupla Rivero-Boselli, ya que también están lesionados Lucas Martínez Quarta y el chileno Paulo Díaz.

