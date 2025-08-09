Kimberley sigue sin levantar cabeza en la Zona Campeonato
El "dragón" no puede ganar y sufrió una nueva derrota como local frente a Argentino de Monte Maiz en el "José Alberto Valle".
El momento es preocupante. Más allá de los resultados, Kimberley no encuentra funcionamiento, padece la falta de generación de juego y profundidad y sumó una nueva derrota en la Zona Campeonato del Torneo Federal A. Este sábado, en el "José Alberto Valle", cayó 2 a 1 ante Argentino de Monte Maiz.
Para los cordobeses el plan fue claro y efectivo. No dejó espacios en el fondo, desactivó todo lo que llegó por arriba y cuando encontró frescura con los cambios, lo terminó ganando. Y eso que Marcos Liuzzi, el conocido árbitro ayacuchense, lo fue sacando de sus casillas con las mil y unas faltas en contra. Pero ni eso pudo aprovechar el local para conseguir su primera victoria en la segunda fase.
Las emociones llegaron en el complemento y mucho tuvo que ver Leandro Larrea, que ingresó y comenzó a desnivelar. Apenas 6 minutos después de entrar, capturó un rechazo de Loscalso y la clavó lejos del alcance de Casas. Por suerte para Kimberley, la respuesta fue automática, Santiago Vázquez agarró un rebote después de un tiro libre de Rojas y dejó todo como al principio. Sin embargo, a 10 del final, Baier probó desde afuera del área, la pelota se desvió en el camino, le cambió la dirección a Casa y selló el 2 a 1 definitivo.
