Contundente manifestación contra la Corte Suprema en Villa Gesell

“Fuera la Corte Suprema de Justicia”, “Por más derechos y menos derechas” y “Las urnas son del pueblo”. Con estas consignas más de 500 vecinos y vecinas de Villa Gesell se concentraron este domingo en forma pacífica en la Plaza Primera Junta y realizaron una de las primeras manifestaciones del Frente de Todos contra el avance de la Corte Suprema y el Partido Judicial, después de las medidas cautelares que dejaron en suspenso las elecciones provinciales de Tucumán y San Juan.

Con una votación simbólica y urnas dispuestas en la histórica Plaza, las organizaciones que conforman el Frente local repudiaron así el reciente fallo de la Corte que impidió las elecciones en San Juan y Tucumán y llamaron a defender la democracia “en las calles y en unidad” contra la intromisión del Partido Judicial.

“Hay una Corte que quiere gobernar. Lo vimos con la coparticipación hace poco y ahora con la suspensión de elecciones. Antes la derecha recurría a los militares, hoy al Partido Judicial y debemos estar más alertas que nunca”, afirmó el Intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, quien fue uno de los impulsores de la iniciativa popular.

Barrera, referente del PJ en la Provincia, impulsó la iniciativa popular. Foto: archivo 0223.

El Intendente cuestionó duramente a los cortesanos y recordó que esta es la misma Corte que no sacó ningún fallo e hizo la vista gorda cuando el ex presidente Mauricio Macri tomó ilegalmente y sin la aprobación del Congreso 45 mil millones de dólares de deuda con el FMI. “Que no se hagan los remolones, si ellos hubieran hecho su trabajo, hoy estaríamos en otro lugar. Ellos también son responsables de esta situación”, expresó.

Durante la jornada, además, las y los presentes se expresaron en contra de la proscripción a Cristina y cantaron a favor de la reelección de Axel Kicillof en Provincia. “Gesell no se rinde y acá seguimos peleando como desde el 2015”, concluyó Barrera