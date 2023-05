Analizan en Australia sacrificar canguros para evitar que mueran de hambre

Millones de canguros de Australia podrían morir de hambre si no se controla la explosión de su población, advierten los grupos ecologistas, que preconizan un sacrificio masivo de estos marsupiales.



Símbolo de Australia, el canguro representa un problema medioambiental importante para el gigantesco país debido a su ciclo de reproducción: su número puede llegar a decenas de millones cuando el forraje es abundante después de una buena temporada de lluvias, pero también pueden morir de forma masiva cuando se agota la comida.



"Durante la última sequía, estimamos que entre 80% y 90% de canguros murieron en algunas zonas", explicó a la agencia de noticias AFP la ecologista Katherine Moseby, que describió que algunos animales debido al hambre, “entran en los baños públicos y hasta comen papel higiénico".



Según Moseby, sacrificar canguros y destinarlos a la carnicería y a la marroquinería sería a la vez una manera caritativa de ahorrarles sufrimientos atroces y un medio de controlar su población. "Permitiría limitar el número de animales para que, en caso de sequía, no haya problemas de bienestar", afirmó la ecologista.



"Si los consideráramos como un recurso y lo gestionáramos de esta manera, no tendríamos las muertes catastróficas que conocemos", apuntó, según consigna la agencia de noticias Télam.



El gobierno australiano protege al canguro, pero las especies más comunes no están en peligro de extinción, lo que significa que pueden ser cazadas con autorización, en la mayor parte del territorio.



Cada año, hasta cinco millones de canguros son sacrificados por su carne o su cuero.



Dennis King, de la asociación de la industria del canguro de Australia, afirma que el país está al borde de un auge demográfico del animal.



Según sus estimaciones, la población de canguros cayó por debajo de los 30 millones después de las terribles sequías de principios de la década de 2000 pero, desde entonces, se recuperó y pronto podría superar los 60 millones.



Las organizaciones de defensa de los animales denuncian el sacrificio comercial como una "matanza cruel" y presionan a las grandes marcas de ropa deportiva mundiales, como Nike o Puma, para que renuncien a utilizar el cuero de canguro en sus productos.



"Nike se separó de su único proveedor de cuero de canguro en 2021 y dejará de fabricar cualquier producto con cuero de canguro en 2023", anunció una portavoz de la compañía en marzo.



En el estado norteamericano de Oregón, en el noroeste de Australia, donde se fundó Nike, se presentó a principios de 2023 un proyecto de ley para prohibir el uso de "cualquier parte de canguro muerto".



"Estos animales autóctonos son sacrificados con fines de lucro comercial", denuncia la organización Animals Australia. Pero las campañas para poner fin a esta industria, aunque bien intencionadas, son engañosas, advierte George Wilson, uno de los grandes especialistas en la gestión de la población de canguros.



"Dicen que es poco ético. Pero tampoco lo es dejarlos morir de hambre", indica a la AFP. "Lo que sería cruel sería no hacer nada", añade.



Una opinión compartida por Moseby. "Dejar de matar canguros por su cuero o su carne no traerá ningún beneficio. Solo empeorará las cosas", advirtió.