Impactante video: la atropellaron en la puerta del boliche, voló por el aire y se salvó

Una pelea en la puerta de un boliche terminó con una joven de 20 años atropellada y en el hospital. Pese a lo impactante de las imágenes que fueron grabadas por un testigo, Kiara sobrevivió, fue hospitalizada y se encuentra fuera de peligro. Ahora pide ayuda para que aquellos que estaban en el lugar y saben quién fue el que la atropelló hablan, ya que el conductor no fue identificado y permanece prófugo.

Todo ocurrió el sábado por la madrugada, cuando un hombre atropelló violentamente a Kiara a la salida de un boliche en la localidad santafesina de Timbúes, al norte de Rosario, la hizo volar por los aires y huyó a toda velocidad. El conductor escapaba tras protagonizar una pelea entre dos grupos de jóvenes, que quedó filmada.

En el video se ve a los jóvenes discutiendo y gritando, hasta que uno de ellos se subió a su auto, giró en U y buscó escapar de la escena. Para eso se subió a la vereda y, cuando volvió a la calle aceleró y a un par de metros embistió a una joven que estaba caminando y que ni siquiera llegó a reaccionar para esquivarlo. La víctima voló por los aires y quedó tendida en el suelo.

El auto escapó ante la indignación de las personas que estaban en el lugar y frente a un patrullero de la Guardia Urbana de Rosario que estaba a menos de 30 metros de la violenta agresión.

Kiara Antonela fue trasladada de inmediato al Hospital Granaderos a Caballo de San Lorenzo, donde recibió atención médica. De acuerdo al parte médico, tiene múltiples escoriaciones y un fuerte traumatismo de cráneo, pero su vida no corrió peligro.

El agresor continúa prófugo, pero según medios locales el personal de la Guardia Urbana llegó a tomar los datos de la patente del vehículo, con lo cual podrían identificar rápidamente el auto.

"Muchas gracias a todos los que se preocuparon por mí y me mandaron mensajes. Gracias a Dios estoy bien, con dolores en el cuerpo y raspones pero bien, le doy gracias a que solo fue eso y no algo peor. A esta la puedo contar", dijo Kiara en sus redes sociales, y pidió que ayuden a identificar al conductor que la atropelló. "A esa gente que no quiere hablar ni decir el nombre del loco por miedo, les pido que por favor me lo digan, yo no voy a dar el nombre, sólo quiero saber quién fue el loco", comentó.