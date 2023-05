Video: el tremendo ataque de un tiburón a un pescador en su kayak

El pescador Scott Haraguchi grabó con su cámara GoPro el momento en que un enorme tiburón atacaba su kayak en la costa de Kualoa en Honolulu (Hawái). El video no tardó en hacerse viral y sacudir a las redes sociales.

En general, los tiburones no les suele llamar la atención las embarcaciones si no hay cebo o algo que les atraiga. Todo en medio de un hábitat que suele ser hostil por las variedad de especies agresivas.

Sin embargo, en esta oportunidad, mientras el pescador navegaba como en muchas otras ocasiones, de repente un tiburón tigre subió de las profundidades y se lanzó hacia uno de los costados del kayak con su impactante mandíbula. Todo quedó grabado en la cámara del hombre.

"Mi cerebro pensó que era una tortuga, pero luego me golpeó y me di cuenta de que era un tiburón tigre", dijo el pescador a 'Hawaii Nearshore Fishing'.

El hombre reconoció tener suerte de estar vivo y contó: "Al principio pensé que era una tortuga. Sucedió tan rápido. No me di cuenta de que saqué el pie izquierdo del agua para protegerme del impacto y, de hecho, empujé la cabeza del tiburón con él. Si me pidieras que hiciera eso de nuevo, incluso sin el tiburón, no creo que tuviera esa flexibilidad. De hecho, solo pensé que el tiburón embistió el kayak hasta que vi el video en casa".