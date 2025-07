“La camioneta venía muy rápido y sin sirena”: habló una de la víctimas que fue chocada por un patrullero

El fuerte choque entre una camioneta de la Policía Bonaerense y una moto, en la medianoche del jueves, dejó a dos jóvenes hospitalizados y los testigos apuntan a que la patrulla habría sido la causante del siniestro. Ahora, el relato de una de las víctimas corrobora esta versión y le da un tinte por demás dramático.

“Los dos veníamos de mi trabajo en una heladería, cuando pasó el accidente. Íbamos despacio porque estábamos charlando. Y todo fue muy rápido: en un segundo el patrullero nos chocó. Venía a los palazos, a mucha velocidad y sin sirena”, contó a 0223, Agostina (19), una de las víctimas.

La joven recordó que en ese momento ella voló “de esquina a esquina” y terminó sobre una de las ochavas de Roca y La Rioja. Mientras que su novio, Thiago (19) quedó con una de sus piernas atascada en el lugar del choque. “La camioneta le dio de lleno y no se podía mover porque le fracturó el tobillo”, relató.

“Fue todo muy rápido. Pero recuerdo que venían sin sirenas y a mucha velocidad. Y después se acercaron dos testigos que me dijeron que a ellas un rato antes, casi las chocan. Cuando uno de los dos policías hombres, se me acercó me pidió disculpas y me dijo: «Veníamos tan rápido que no llegamos a frenar»”, recordó sobre lo que le respondió el uniformado.

La mujer ahora se encuentra en la casa, luego de sufrir golpes magullones en distintas partes del cuerpo, incluido la cabeza mientras que su novio sigue internado en el Hospital Interzonal. “Pudo hablar con él 5 minutos porque estaba medio anestesiado y no podía hablar. Su moto –una Mondial 110 cc- quedó destrozada. Thiago hacía 3 meses que trabajaba en Pedidos Ya. Afortunadamente los dos teníamos casco porque sino el choque hubiera sido más grave”, concluyó.

Últimamente los choques de patrulleros se están haciendo habituales y algunos de ellos llaman la atención: hace dos días una camioneta embistió contra el frente de una casa y causó un escape de gas e importantes daños materiales. El 23 de junio un triple choque de camionetas de la policía, que colisionaron en Chacabuco entre Francia y Jara. El 18 de junio otra camioneta produjo otro accidente cuando chocó contra una camioneta en Polonia y 12 de Octubre.