Mayo comenzó con una suba del dólar blue en Mar del Plata

Los marplatenses comenzaron el mes de mayo con una escalada de $10 en relación al valor que registró el viernes al cierre de la jornada financiera.

De acuerdo a los sitios especializados en economía, en Mar del Plata, el dólar blue para la compra cotiza $478 y para la compra y $484 para la venta, mientras que en otros espacios webs cotiza a $465 para la compra y $485 para la venta. En el mercado oficial la divisa se comercializa a $ 230 para el vendedor y $ 224 el vendedor.

El pasado viernes, la moneda estadounidense parecía haberse estabilizado cuando cerró abril en $468, con la mayor suba semanal de los últimos nueve meses.

En abril el dólar acumuló una suba de $71, es decir un 18%, y en la semana un avance de $24, el mayor de los últimos nueve meses, a pesar de haber bajado con fuerza en las últimas dos ruedas.

El Banco Central por su parte terminó abril con un saldo neto positivo de US$ 33 millones, después de vender US$ 67 millones este viernes. Los agroexportadores aportaron US$ 79,7 millones y durante abril liquidaron US$ 1.620 millones.