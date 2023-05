“No lo tengo decidido”: Montenegro reconoció incertidumbre sobre su futuro electoral

- “La pregunta del millón, ¿tiene alguna definición?”

- “No, no, no, no, no. Del millón para ustedes. Los problemas siguen pasando por otro lado, no es el momento todavía”.

Con esas palabras y ante la consulta de 0223, el intendente Guillermo Montenegro volvió a esquivar las definiciones sobre su futuro electoral, a 32 días del cierre de listas para disputar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (Paso) 2023, pautada para el próximo 24 de junio.

Pero no fue lo más novedoso del breve contacto con la prensa donde fue consultado sobre qué hará en las elecciones. "No lo tengo decidido", agregó el mandatario en unas declaraciones que confirman de su propia boca un elemento que viene siendo analizado en los entretelones de la política, que es la posibilidad de no presentarse a la reelección. De la frase se desprende que la confirmación de su candidatura no se trata solo de tiempos para comunicar la decisión, sino que incluso no tiene certezas sobre qué hará.

Montenegro obtuvo su mandato en las elecciones de 2019. Cuatro años después, no hay certezas sobre si irá o no por una segunda experiencia. Foto: 0223.

Tras la firma de un convenio de colaboración turística con el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, el jefe comunal aseguró que todavía sigue evaluando si irá en búsqueda de un nuevo mandato o no, mientras la prioridad sigue estando en la gestión. “Los problemas de la ciudad siguen siendo otros, los vecinos me plantean otras cosas, no qué voy a hacer yo. La ciudad está por delante de las personas”, manifestó Montenegro en el acceso de la sede del Emtur, donde se llevó adelante el acto. En un breve contacto con la prensa, el intendente aseguró “estar muy tranquilo en la toma de decisiones sobre el futuro mío”.

Consultado por este medio sobre cómo influye que la titular de Anses, Fernanda Raverta, haya confirmado su candidatura a intendenta por el Frente de Todos, Montenegro se mostró indiferente: “cada uno toma las decisiones que toma y está bien, voy a tomar la mía cuando la tenga que tomar”.