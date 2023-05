Los enigmas de Montenegro

“Yo estaba convencida que él iba a volver a ser intendente, pero si no es candidato, me encantaría que sea parte del gobierno nacional”. La frase de Patricia Bullrich en una entrevista exclusiva con 0223 volvió a poner en el centro de la escena una situación particular que se vive en Mar del Plata: a 45 días para el cierre de listas Guillermo Montenegro aún no definió si será candidato a intendente.

La realidad socioeconómica de la Argentina hace que el panorama para los dirigentes políticos del país (cualquiera sea el partido al que representen) no sea el más alentador para adentrarse en la campaña electoral. Montenegro, acostumbrado a medir el humor social, sabe que anunciar su candidatura no le aporta nada a su imagen pública. Sin embargo, en su entorno aseguran que la incertidumbre no responde a una estrategia electoral, sino a una duda real de presentarse o no en busca de la reelección.

Ya sea que efectivamente no sepa qué hará o que lo sepa pero haya decidido esperar, lo que se puede analizar son las razones que lo llevan a demorar la definición.

La crisis de liderazgos en Juntos por el Cambio y el nivel de virulencia de la interna entre los precandidatos a presidente es una de ellas. Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta firman, de tanto en tanto, una tregua, pero más temprano que tarde las diferencias afloran. Y suelen dejar heridos.

Montenegro estuvo con Bullrich la semana pasada.

El jefe comunal evita mostrarse del lado de uno u otro campamento. Su presencia en un acto de campaña de la exministra de Seguridad de la Nación parecía mostrar un acercamiento al nido de los halcones. Sin embargo, cerca suyo aclararon rápidamente que acompañan a todos por igual.

“Son sus equipos los que definen las agendas. Horacio prefiere hacer un café con vecinos y Patricia apostó esta vez a un acto en la calle. Nosotros vamos a todo”, señalaron, horas antes de compartir una foto con Larreta, Diego Santilli y la mesa política del Pro en la provincia.

Este miércoles Montenegro y Rabinovich compartieron una reunión con Larreta y Santilli.

Más allá de los dardos que se reparten mutuamente los aspirantes, el verdadero problema es que generan que los problemas se multipliquen hacia abajo. Cada vez son más las voces que piden un candidato de unidad en la provincia de Buenos Aires para que Juntos tenga más chances de vencer a Axel Kicillof. Uno de los últimos que se sumó es el marplatense Maximiliano Abad, aún cuando eso suponga declinar sus aspiraciones de ser candidato a gobernador.

Sin embargo, nadie parece estar dispuesto a ceder y hoy el escenario más probable es que también haya competencia interna en el tramo de gobernador. “Hay charlas para que haya algunos intendentes a los que se les respete el liderazgo y sean únicos candidatos en sus distritos. Pero no está garantizado”, explicó un dirigente provincial de Juntos.

En un hipotético escenario de internas en todos los tramos, ¿de qué lado se ubicaría Montenegro? No es una decisión fácil y puede ser otra de las razones por las cuales el intendente prefiere esperar.

Además hay otro aspecto que resaltan en su entorno: una de las principales fortalezas de su armado político es la participación de dirigentes de distintos sectores. “Desde el día 1 tenemos adentro al radicalismo y a la Coalición Cívica. Y hoy esos dos socios están en veredas opuestas de la interna”, resumieron.

El partido liderado por Lilita Carrió ya dio su respaldo explícito a la precandidatura de Larreta. Y si bien el radicalismo representado por Gerardo Morales también se muestra más cerca del jefe de Gobierno porteño, Abad, presidente del Comité Provincia y principal aliado de Montenegro en Mar del Plata, parece estar parado más cerca de Bullrich.

El radicalismo sigue siendo el principal aliado del gobierno de Montenegro.

“Es cierto que en Mar del Plata no es lo mismo el peso de la UCR que el de la Coalición Cívica. Pero un símbolo de nuestra gestión es haber cumplido con todos”, dijeron desde el Ejecutivo. Y en las próximas horas habrá una nueva muestra de sintonía fina con Abad: Montenegro tiene resuelto correr del gabinete al subsecretario de Gestión Territorial, Daniel Teruel, y los directores coordinadores de Desarrollo Social, Lucas Amodey y Santiago Reyes, los tres funcionarios que responden al dirigente de la CTA Autónoma Christian Echeverría.

El concejal Daniel Núñez los denunció por amenazas y la justicia dictó una medida que les prohíbe a todos ellos acercarse a todos los concejales de la UCR. “No podemos tener funcionarios que no pueden ir al municipio o tener una reunión con concejales”, resumió una fuente del Ejecutivo. No precisaron cuándo se concretará la salida, pero aseguraron que la decisión ya está tomada.

Hay otro argumento que nada tiene que ver con la interna de Juntos y es una pregunta que se repite el intendente y parte de su equipo: para qué ir por la reelección. Nada hace prever que los cuatro años que se vienen, sin importar el color político que haya en la Nación y la provincia, serán fáciles para la economía nacional. Y eso claramente repercute en las posibilidades del municipio.

Montenegro goza de una buena imagen, según las encuestas que maneja su equipo, pero sabe que en un eventual segundo mandato las demandas de la población irán en aumento y será difícil satisfacerlas.

Algunos dirigentes de la oposición, que siguen atentos los movimientos del intendente para saber si se presentará o no, creen que en este punto radica la indefinición del jefe comunal. “La gestión es mala. No cumplió con nada de lo que prometió en campaña. Y la gente ya empieza notarlo. En un segundo mandato no va a tener forma de disimularlo”, señalaron.

Como sea, Montenegro no se muesta apurado en confirmar si será candidato o no en las próximas elecciones. ¿Tienen algún plazo para definir?, es la pregunta que se repite a todos sus colaboradores más estrechos: "Sí, el 24 de junio a las 23.59".