Invitó a una compañera a estudiar y ella le envió una lista de requisitos para una cita

Un chico le propuso juntarse a estudiar a una compañera de la facultad, pero quedó totalmente sorprendido por la respuesta que recibió de la joven. Ella, quien pensó que la estaba chamuyando e invitando a una cita, le contestó el mensaje de Whatsapp con una lista de requisitos necesarios para reunirse.

Nazareno Obregón Nieva estudia en la facultad de Derecho de la Universidad de La Plata y el lunes pasado le preguntó a una compañera juntarse con el fin de preparar un parcial de la cátedra de Introducción al Derecho. Sin embargo, la chica entendió que la propuesta era una indirecta para salir.

En principio, la conversación comenzó con una simple pregunta de ella, quien le consultó cómo se estaba preparando para el recuperatorio de un parcial. Él, continuó con la charla y le propuso: “Si tenés ganas, nos podríamos juntar a repasar en la biblioteca o el baxar. Me es más sencillo repasar haciéndolo tipo ping-pong. Lo propuse en el grupo, pero no me dieron bola”.

La respuesta de la joven lo dejó completamente desconcertado “Jajaja, ay no. Perdón pero no. Para que yo salga con alguien tengo como un estándar. Banca que tengo la lista por acá”, le respondió.

A lo que luego, le adjuntó una lista con 12 insólitos requisitos entre los que se encuentran tener perro de raza, medir más de 1,80, ganar más de $100.000 al mes y creer en Dios. Junto a los mismos, le dio su opinión sobre cuál cumplía y cuál no.

Esta es la lista de requisitos

Medir más de 1.80: “No cumplís”.

Oler a perfume siempre: “Un par de veces sí usaste, pero es un poco fuerte para mi gusto”.

Que sea gracioso y carismático: “Sos re serio, eu”.

Que trabaje y estudie: “Eso si”.

Manos varoniles y grandes: “Maso maso”.

Que gane más de $100.000 al mes: “No sé”.

Que tenga mascota: “Tenés, pero no de raza, así que no cuenta”.

Creer en Dios: “No sé, pero no pareces”.

Ir al gimnasio: “No pareces”.

Buen gusto musical: “No sé, te doy el beneficio de la duda”.

Tener estilo: “A veces te vestís re bien como la vez que fuiste en traje, pero otras veces usas buzos de anime que son un espanto”.

Ser lindo: “Maso, pero te lo perdonaría”.

La respuesta de él

La cosa no quedó ahí. A la lista enviada, él le preguntó si era en serio la lista de requisitos y la chica le respondió: “¿De qué te reís?”. Esa respuesta le dio el puntapié a Nazareno para responder.

El chico realizó una enumeración similar a la de su compañera: “Primero, te dije de ir a estudiar. Segundo, no le gustas a todo el mundo. Y tercero y más importante: nadie habla mal de Athena. No será de raza, pero al menos no es una perra creída como vos. Bajate del pony”.

“Ojalá Peñalva te clave un uno como en el primer parcial”, fue lo último que escribió Nazareno antes de bloquearla. Luego publicó una serie de fotos de su perra, Athena.