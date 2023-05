Montenegro evitó hablar de su reelección: "Tomaré la decisión pensando que es lo mejor para la ciudad"

En el marco por un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, el intendente Guillermo Montenegro evitó hablar sobre una eventual postulación para ser reelegido y aseguró que su compromiso con Mar del Plata "es hasta que muera".

Tras el acto central en Mar del Plata, por motivo del 25 de Mayo, realizado en la Plaza de Marconi y Libertad, el jefe del Ejecutivo dijo que en esa fecha tan especial, "lo que buscaban los argentinos y los compatriotas en ese momento tenía que ver con la unión y la libertad, es algo que está presente hoy también, estar juntos, ser libres y buscar un proyecto de país" y que "eso lo queremos hoy en nuestra ciudad".

"Esta revolución es entender que hay que ir todos juntos", resaltó y remarcó que ese esfuerzo "no depende de una persona sino de todos juntos". "Aquí no hay nombres propios sino proyectos reales de ciudad que los planteamos nosotros y los vecinos", entre los que mencionó al turismo así como la producción pesquera, frutihortícola e industrial.

La reelección

Luego del acto, Montenegro fue consultado por la prensa acerca de sus intenciones a postularse para un nuevo período al frente de la intendencia de General Pueyrredon y nuevamente dejó algunos conceptos sin dar a conocer su decisión.

"Yo voy a seguir involucrado con Mar del Plata en los próximos 35 años...espero...hasta que me muera. Este es mi corazón, mi vida, no tiene que ver con el cargo que uno ocupa. Esto va más allá de los cargos que ocupa cada uno. No tengo ninguna duda que mi compromiso de Mar del Plata es hasta el 10 de diciembre pero desde mi vida, es toda. La verdad, no son nombres propios, es como arrogarse algo que uno no le corresponde. Ya será el momento y tomare la decisión pensando no con lo de uno, sino que es lo mejor para la ciudad", expresó el jefe comunal.