Javier Milei asistió al Tedeum en su primera actividad del 25 de Mayo y recibió críticas de la Iglesia

Comienzó el primer 25 de Mayo de Javier Milei como presidente, jornada que tendrá muchas variantes tras la suspensión del Pacto de Mayo debido a las demoras por la sanción de la Ley Bases en la Cámara de Senadores.

En ese marco, el Gobierno se vio obligado a repensar la dinámica del acto que se llevará a cabo este sábado: no solo no tendrá lugar la foto política que ansiaba el presidente unto a los gobernadores, sino que mostrará un gabinete fragmentado.

La agenda del mandatario comenzó a las 8:30, con un desayuno con el gabinete y su equipo de asesores en Casa Rosada. Después de la foto que intentará mostrar unidad tras los rumores que circulaban acerca de una supuesta salida del jefe de Gabinete Nicolás Posse, se dirigirá a la Catedral para celebrar el Tedeum.

Los ministros y el gabinete se reunieron luego en el Salón de los Bustos de la Casa Rosada para dirigirse hacia la Catedral caminando por la avenida Rivadavia.

El arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva.

Una hora después, el mandatario estuvo en la primera fila de la tradicional ceremonia que encabezó el monseñor Jorge García Cuerva en el emblemático edificio porteño, con duras críticas a la gestión.

El arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, criticó este sábado en la Catedral de Buenos Aires los autoaumentos de sueldo que se hicieron los funcionarios del Gobierno y los legisladores del Congreso.

"Siguen doliendo las acciones de la dirigencia, divorciadas de la ciudadanía de a pie, como los tan comentados autoaumentos de sueldos”, sostuvo García Cuerva durante el Tedeum por el 25 de Mayo, a la que asistió el presidente Javier Milei y parte de su Gabinete.

Una vez finalizada la misa en la Catedral, Milei se dispondrá a volar a Córdoba, viaje pactado para las 13. Por la tarde encabezará un acto netamente político que contará con la presencia del gobernador de la provincia Martín Llaryora. El Gobierno, por su parte, instó a la militancia y a los ciudadanos a participar del evento a través de una invitación en la cuenta de la Oficina del Presidente.