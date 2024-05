"No hay otro camino que no sea el de despojarse de los egoísmos y las individualidades"

Mar del Plata tuvo su acto conmemorativo por el 214 aniversario de la Revolución de Mayo. Se llevó a cabo este sábado en el Museo Municipal José Hernández, donde estuvo presente el intendente Guillermo Montenegro.

En ese marco, el Jefe Comunal expresó: "¿Qué significaba la libertad para nuestros patriotas en 1810? Lo primero que se me ocurre es que ninguno pensaba en él, que no había individualidades. Que pensaban en el otro. No había egos".

"Y creo que lo que también nos demostraron ellos es que la Argentina tenía que ir a un lugar de Libertad y de Progreso. Y ahora también, tenemos que pensar en la Libertad y el Progreso, pero sin egoísmos", sostuvo.

Asimismo, el Intendente agregó: "Yo no tengo ninguna duda que todos los patriotas, todos los que entendieron la importancia que tenía el ser un pueblo libre, soberano y que arrancaba en ese 1810 un camino que seguimos transitando nosotros. A veces no tomamos ese ejemplo del no individualismo, de mirar al costado, de pensar en el otro, de entender que es un problema de los argentinos. No es un problema de un sector. Así lo entendieron los patriotas y nos los demostraron. Y ese es nuestro camino".

Con respecto al museo en donde se desarrolló el evento, Montenegro declaró que "tiene que ver con nuestras tradiciones. Tiene que ver con lo que nos precedieron hace muchos años, y tiene que ver con lo que somos los argentinos. Y los patriotas de 1810 pensaban en el otro buscando la libertad y llevar adelante cosas que parecían sueños y que después -con el tiempo- uno vio que se lograron. Y es por ahí".

Por otra parte, hizo hincapié en que "no hay otro camino que no sea el de despojarse de los egoísmos y de las individualidades, y a ese camino hay que transitarlo juntos".

"En esto yo les pido a todos que hagamos un esfuerzo, sobre todo por lo importante que es para nuestra ciudad, pero lo importante también que es para la Argentina y para todos los que viven y habitan nuestro país. Muchísimas gracias, sigamos empujando juntos y ¡viva la Patria!", concluyó.

Posteriormente, se desarrolló un baile alusivo a cargo de Mabel Amet y Juan Trento, pareja estable de la Asociación de la Laguna y Museo José Hernández. También cantó Julián Gómez. Durante el evento también hubo feria de emprendedores y comidas típicas de la zona.