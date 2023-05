Wanda explicó cómo fue el accidente con una moto que la tuvo como protagonista

Wanda Nara fue protagonista de un accidente mientras se dirigía a los estudios de Telefe para grabar su participación en "Masterchef" a primera hora de esta mañana. De acuerdo a lo que se informó como un último momento en "Intrusos" el auto que trasladaba a la conductora del reality de cocina impactó con un motociclista, que quedó tendido en la vía pública. La empresaria se bajó a asistir al hombre y luego continuó camino a Martínez, donde tienen lugar las grabaciones del programa.

Según detalló Pampito Perelló, la empresaria no se encontraba manejando el vehículo, ya que cuenta con chofer personal. “Estaba yendo a grabar y tuvo este accidente. Esto acaba de ocurrir”, comentó el periodista, sobre el incidente ocurrido este jueves.

Sin embargo, minutos después de las tres de la tarde, Wanda subió a su cuenta de Instagram dos historias en las que aclaró que el auto en el que iba al canal no fue el que impactó a la moto y contó lo que ocurrió cuando la noticia estaba en todos los portales.

"Buenas, les hablo rápido porque sigo grabando pero para tranquilizar porque me están escribiendo un montón. El auto que me traía a las 7 de la mañana al canal iba por Libertador hacia Martínez, el accidente del señor de la moto fue en el otro carril. Yo veo el impacto y con mucha precaución miré hacia atrás, porque venían muchos autos, me bajé enseguida y fui una de las primeras en llegar. Estaba este señor mayor tirado en el piso que según lo que me pudo decir su moto se resbaló, lo ayudé a que llamara para pedir ayuda", contó Wanda para aclarar su rol en la foto que se hizo viral.

"Esperé a que llegara la ambulancia, se me ve en una foto agarrándole la mochila porque estaba buscando un teléfono. Mi auto no estuvo involucrado, hice lo que hubiese hecho cualquiera. Cuando se sacó el casco vi que era un señor mayor, que estaba temblando, lo traté de tranquilizar, espero que esté bien", dijo Wanda.