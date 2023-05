Velaron y cremaron a su padre, pero en el cajón había otro cuerpo: les darán una increíble indemnización

La provincia de Mendoza deberá indemnizar a dos hermanas por haberles entregado un cuerpo equivocado tras la muerte de su padre. Las dos mujeres velaron y cremaron a su papá, de 64 años, que había estado desaparecido y fue encontrado sin vida en un descampado producto de un paro cardíaco. Al otro día las llamaron de la morgue para contarles que habían cometido un imperdonable error, y que habían despedido a otra persona. Reclamaron una indemnización millonaria, pero la jueza se las negó, y les darán una suma mucho menor para que se tomen unos días de vacaciones.

El insólito episodio ocurrió en 2019. El hombre salió de su casa a buscar trabajo pero nunca regresó, por lo que sus familiares denunciaron su desaparición en una comisaría. Dos días después, su propio hermano lo encontró muerto en un descampado del barrio. La fiscal Claudia Ríos inició una investigación y confirmó que el hombre murió por un paro cardiorrespiratorio.

Al momento de velarlo, sus hijas le pidieron al Municipio de Guaymallén obtener los beneficios de gratuidad ya que no podían afrontar los gastos del sepelio. Se lo aceptaron, y al día siguiente les entregaron el cuerpo, pero no les permitieron a las hijas “ver a su padre para despedirse ni vestirlo” porque “se encontraba en estado de descomposición y desfiguración, por lo que además les informaron que no podría ser velado a cajón abierto”.

Las dos hermanas decidieron cremarlo tras el velatorio y lo despidieron sin sospechar lo que ocurriría al otro día, cuando las llamaron desde la morgue para informarles que el cuerpo que les entregaron no era el de su papá porque “hubo una equivocación”. Por ese error, les ofrecieron hacerse cargo de los gastos de velatorio del verdadero cuerpo de su padre. Además, esta vez sí debieron ir a la morgue a reconocer el cuerpo. Lo despidieron por segunda vez, pero luego denunciaron por daños y perjuicios al Cuerpo Médico Forense y Criminalístico, al Ministerio Público Fiscal y a la provincia de Mendoza.

"A causa de una confusión que hubo con el cadáver del progenitor se han visto gravemente lesionadas en su integridad moral ya que, en razón del error, debieron velar y cremar inicialmente el cuerpo de una persona que no era el de su padre y luego volver a revivir esos momentos dolorosos con el verdadero cadáver del padre”, dijeron.

Por el dolor causado, las mujeres reclamaron 4 millones de pesos de indemnización. La jueza del Cuarto Tribunal de Gestión Asociada aceptó la gravedad de los hechos, pero no el monto solicitado. A cambio, hizo una evaluación de cuánto les saldría tomarse unas lindas vacaciones.

“El error cometido por el Estado debió agravar el dolor de las hermanas pero no con la magnitud que las mismas indican pues, entiendo que el verdadero dolor lo generó la muerte de su padre y el estado de zozobra que vivieron mientras se encontró desaparecido”, sostuvo la magistrada. “Tendré en cuenta los valores que se publican en internet para realizar un viaje por seis o siete días, con pasaje y estadía completa, a las cataras del Iguazú y en tal sentido otorgaré la suma de 300 mil pesos a cada una”, decidió.