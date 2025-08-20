Un reconocido médico se fue a correr por la montaña y fue atacado por cinco perros

El médico fue brutalmente atacado por cinco perros pitbulls mientras realizaba su rutina deportiva en el perilago de Potrerillos, en la provincia de Mendoza.

Fabián Cremaschi, un reconocido neurocirujano y CEO de Neurality Technological Solutions, fue embestido por una jauría. Aunque el evento fue un momento de extrema angustia y dolor, el médico no dudó en recurrir a sus redes sociales para contar su experiencia y, sobre todo, para agradecer a la inmensa cantidad de personas que lo asistieron en ese momento crítico.

"Después de un momento difícil, siempre llega el momento de AGRADECER", escribió Cremaschi en su cuenta de Instagram, donde relató cómo la ayuda inmediata de vecinos, organizadores de la carrera y profesionales de la salud le permitió sobrevivir a un ataque que pudo haber tenido un desenlace fatal.

El incidente ocurrió el domingo, cuando Cremaschi acompañaba a su esposa y amigos en un evento deportivo llamado KUMEN Trail Adventure Series. A pocos minutos de haber compartido una imagen de su entrenamiento, se produjo el ataque. Sin dar mayores detalles sobre la gravedad de sus heridas, el neurocirujano hizo hincapié en la solidaridad de quienes lo rodearon. En su publicación, extendió un agradecimiento especial al equipo del Centro de Salud N.º 34 de Potrerillos, destacando la "rapidez, profesionalismo y calidez" con la que fue atendido por el doctor Axel Testa y la enfermera Mabel "Coni" Sánchez.

La publicación en Instagram del doctor.

La red de asistencia que se tendió alrededor del médico fue notable. A pesar de que no era un corredor inscripto en el evento, la organización de la carrera, representada por Osky Tello, Luciano Suárez y su equipo, se acercó de inmediato para contenerlo y ofrecerle apoyo.

Además, su amigo, el Dr. Marcelo Barcenilla, se hizo presente en medio del caos para organizar su traslado al Hospital Central de Mendoza. Allí, Cremaschi recibió la atención de la guardia de Traumatología, donde fue estabilizado. El chofer del Centro de Salud, Roberto Jofré, también recibió un especial agradecimiento por su "compromiso y tranquilidad".

El final del mensaje del neurocirujano, en el que se sintió "afortunado y agradecido" por la solidaridad de su entorno.