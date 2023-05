El post punk de Dry Cleanning desembarca en Mar del Plata

La banda revelación del post punk británico, Dry Cleaning, anuncia su primera gira latinoamericana que inicia el domingo 14 de mayo en Vorterix de Mar del Plata. El cuarteto llegará al país en el marco de su nuevo tour mundial para presentar su aclamado último disco, Stumpwork.

Dry Cleaning comenzó a tocar en espectáculos en mayo de 2018, con el EP “Sweet Princess”. Otro EP autoeditado, “Boundary Road Snacks and Drinks”, llegó en 2019. Ese octubre, el sello "It's OK" lanzó una compilación de los dos EP que alcanzaron el número 36 en la lista independiente del Reino Unido.

A finales de año, la banda lanzó el sencillo "Scratchcard Lanyard". La canción también apareció en su primer álbum “New Long Leg” editado en abril de 2021, que grabaron con el productor John Parish en Rockfield Studio en Gales. El álbum alcanzó el puesto número cuatro en la lista de álbumes del Reino Unido y obtuvo elogios generalizados de la crítica.

Sus otros lanzamientos ese año incluyeron el sencillo "Bug Eggs/Tony Speaks!" y “Tascam Tapes”, y un EP de edición limitada de versiones de cuatro pistas de canciones de “New Long Leg”. Para su segundo álbum, Dry Cleaning se reunió con Parish, grabando en Rockfield Studios y en Bristol, Inglaterra.

“Stumpwork” se lanzó en octubre de 2022, donde amplió su sonido para incluir influencias del indie rock de los 90. Su estilo musical ha sido comparado con Wire, Magazine y Joy Division. Han sido descritas como “Annette Peacock al frente de Fall o PiL o Siouxsie and the Banshees”.

Dry Cleaning está integrada por Florence Shaw (cantante, spoken word), Tom Dowse (guitarras), Lewis Maynard (bajo), Nick Buxton (bateria).

Como artistas invitados de este show, estarán presentes los embajadores marítimos: Altocamet integrada por Canu Valenzuela , Mariana Monjeau y Pedro Moscuzza, que ya con 28 años de carrera y un largo camino recorrido, sorprenden con nuevas aventuras sónicas, oceánicas y ensoñadoras.



También los acompañará Buenos Vampiros, banda revelación de la escena indie, compuesta por Ignacio Perrotta e Irina Tuma en guitarra y voz, Luana Giobellina en bajo y coros, y Mora Murguet en batería. Sus canciones van variando entre melodías melancólicas y bailables, con influencias del postpunk, new wave y dream pop.

Las entradas se encuentran en venta por sistema Plateanet.