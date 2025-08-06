Ofrece recompensa para dar con la mujer que le estropeó la camioneta a patadas: "No puede esconderse mucho más"

El dueño de la camioneta que fue dañada a patadas y con rayones por una mujer enojada porque le sacaron su lugar de estacionamiento busca datos que permitan dar con la conductora, ya que pese a que el video se replicó incluso en los medios nacionales y se hizo viral en redes, todavía no se sabe quién fue, por lo que nadie se hace cargo de las reperaciones del vehículo.

El propietario de la camioneta, que debe afrontar una operación, busca datos que puedan ayudar a la justicia a encontrar a la mujer que le dañó la camioneta hace casi dos semanas, en un episodio registrado por las cámaras de seguridad de la calesita ubicada en avenida Colón y Arenales.

Si bien los videos sumaron cientos de miles de visualizaciones, nada se sabe de la conductora del Peugeot 208 marrón oscuro del que se bajó cuando el dueño de la camioneta y su amigo se habían alejado del lugar, tras un intercambio de palabras por el lugar de estacionamiento que había quedado libre unos segundos y les dijo: "Ya vas a ver, andá tranquilo a trabajar". Segundos después, se bajó de su auto y rayó el lateral de la camioneta, además de darle varias patadas.

El conductor del coche dañado se quejó por "los comentarios violentos y fuera de lugar que surgieron después de que se hiciera pública la situación que viví recientemente en Mar del Plata. Muchos opinaron sin ver los videos completos o sin entender lo que realmente pasó. Algunos incluso dijeron que "le prenderían fuego al auto", "le rayarían más", o "le pincharían las cuatro ruedas", justificando actos de vandalismo con argumentos como "le robó el lugar". Nada más alejado de la verdad".

"Yo estaba circulando por Colón, venía con onda verde como lo muestran las cámaras de seguridad, y me detuve rápidamente cuando vi que se desocupaba un lugar. No había autos detrás, no había peligro, no fue un acto imprudente ni agresivo. No usaba el celular ni cometí ninguna infracción. Todo está registrado y disponible en los videos", remarcó.

Pese a toda la repercusión del caso, el conductor dijo que aún se encuentra "en la búsqueda de la mujer responsable, que tarde o temprano va a aparecer. Estoy ofreciendo una recompensa a quien pueda aportar datos certeros sobre su identidad. Ella ya vio los videos. No puede esconderse mucho más".

"No se puede permitir que personas con este tipo de desequilibrios anden libremente por la calle, porque representan un riesgo para todos. Esto no es solo un daño material, es un acto de violencia sin razón alguna. Reclamo que se haga justicia, y que la persona responsable se haga cargo de los daños ocasionados", aseguró.

Aquellas personas que tengan noticias para aportar sobre la dueña del vehículo, pueden comunicarse con la Fiscalía General.