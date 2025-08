Fin del sueño marplatense en La Voz: dos eliminaciones locales en las batallas

La Costa Atlántica quedó sin representantes en la edición 2025 de “La Voz Argentina”, Agustina Lazcano, la única marplatense que participó del certamen quedó fuera del programa en la etapa de “Batallas” le tocó enfrentarse a su par paraguaya Agustina Lazcano interpretando el clásico de Alicia Keys “No one”

Durante la preparación del tema, Tanto Agustina como Nathalie fueron guiadas por su coach Luck Ra y su co coach La joaqui. Durante la previa a la presentación, los cantantes guiaron a las participantes con algunos tips en cuanto a la interpretación del tema que eligieron para que interpreten.

Una vez en el escenario, Agustina tuvo algunas imprecisiones de afinación que hicieron que el jurado se vuelque por su contrincante. “No me pueden sacar la sonrisa de la cara, estoy re feliz y orgulloso por lo que vi”, dijo el cuartetero. Por su parte, Ale Segi y Juliana Gattas, integrantes de Miranda! opinaron que “brillaron juntas pese al timbre de voz que es bastante diferente, pero hubo dos momentos en los que Nathalie hizo que nos inclinemos a ella”, opinaron.

Por su parte, Lali sostuvo que “No One” es una de las canciones que más se interprenan en los programas de talentos y agregó: “Nathalie estuvo impecable vocalmente AAgus se iba por momentos. Siento que Natalie estuvo más clavada”. La Sole, en tanto. decidió no inclinarse por ninguna de las dos participantes.

“Son unas genias (sic) total. Por solo detalles, tal vez sea un poco injusto porque las dos lo hicieron excelente, voy a elegir a Nathalie”, dijo Luck Ra y dio por fnalizada la presencia marplatense en el certamen

“Estoy muy contenta de estar acá. Luck Ra te amo. Pase de la cama a estar acá, me sacaron de un lugar super horrible.Llegar hasta acá y que te vea todo el país es un honor. Me parece que la salud mental en los artistas es fundamental. Tambien nos pasan cosas no somos robotitos”, cerró Agustina.

El martes fue el turno de la última representante de la Costa Atlántica, Mica Mujica se enfrentó a Melanie Rosales e interpretaron “El Sol no regresa” de La quinta estación. Pese a las similitudes en aciertos y errores de ambas artistas, la totalidad de los jurados se volcó por Melanie y destacaron que ambas “crecieron muchísimo en el certamen”.

“Muchas gracias, cuesta caer en lo que pasa. Hace años que trabajo en la música y esto es lo más grande que viví hasta el momento”, agradeció la miramarense.