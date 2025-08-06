Una docente cayó en la estafa viral que ofrece descuento por redes sociales: "Me dejaron solamente 600 pesos"

Tras el alerta publicado durante las últimas horas por una estafa que circula en redes sociales con una falsa promoción de reintegros en combustibles, otra vecina de Mar del Plata denunció haber sido víctima de un engaño idéntico. En diálogo con 0223, Lorena relató paso a paso cómo los delincuentes se quedaron con todos los ahorros que tenía en su cuenta bancaria.

"El domingo 27 de julio estaba en redes sociales, vi la promoción y entré a ver. Como tantas otras que tiene Galicia, decía que había reintegros en combustible", explicó la mujer. Al ingresar, fue redirigida a una página que imitaba la estética del home banking del banco. Aunque en ese momento no realizó ninguna operación, los estafadores lograron obtener sus datos.

Horas más tarde, tras utilizar su tarjeta de crédito en un café, la docente comenzó a recibir llamados y mensajes de WhatsApp desde números con característica 011. "Me decían que mi cuenta estaba bloqueada y que eran del área de Seguridad del banco. Como no podía entrar a la app, pensé que era real", contó.

En medio de la confusión y temiendo perder el poco dinero que le quedaba para afrontar el mes, la mujer accedió a las instrucciones que le dieron para "desbloquear" la cuenta. Sin darse cuenta, fue ingresando datos en su propio teléfono mientras los estafadores miraban en tiempo real lo que escribía. "Me decían 'pusiste tal número, pusiste tal otro'. Ahí me cayó la ficha: ¿Cómo están viendo lo que pongo?. Corté y llamé directo al banco".

Cuando logró hablar con un operador real, ya era tarde. Se habían realizado dos extracciones consecutivas que vaciaron su cuenta. "Me dejaron 600 pesos. Hice la denuncia en ese mismo momento, pero ahora me dicen que no se van a hacer cargo, porque dicen que yo les di los datos. Pero yo nunca se los di directamente a nadie", lamentó.

Lo que más inquieta a la damnificada es cómo los delincuentes accedieron a su información personal. "Tenían mi nombre, apellido, CUIL y número de teléfono. Eso lo sacaron de algún lado", señaló.

La nota publicada por 0223 este miércoles la hizo recordar lo ocurrido aquel domingo y terminó de confirmarle que fue víctima de una estafa.

Un dato no menor es que tanto ella como el otro usuario perjudicado, cayeron en la trampa un domingo, por lo que no se descarta que los delincuentes aumenten su publicidad en redes durante el cierre del fin de semana.

Este nuevo caso refuerza la advertencia: las promociones engañosas en redes sociales siguen activas, de hecho este tipo de casos se repitió en los últimos meses en varias ciudades de diferentes provincias, con el mismo modus operandi y el mismo descuento en combustibles.