"Se quiere tirar del puente": el confuso video de la exesposa de Cacho Garay que alertó a la Policía

Este miércoles el humorista mendocino Juan “Cacho” Garay fue imputado por delito de desobediencia tras ser acusado de violar la prohibición de acercamiento hacia su expareja, Verónica Macías. La medida se le impuso luego de que ella lo denunciara por violencia de género e hiciera público el calvario que vivió junto a Garay durante más de una década en la que fueron pareja.

Garay se encuentra en prisión domiciliaria tras ser imputado por el fiscal Daniel Carniello por los delitos de amenazas agravadas por el uso de arma, abuso sexual con acceso carnal en un número indeterminado de hechos, privación ilegítima de la libertad agravada por ser cometida contra su cónyuge y tenencia de armas de fuego de uso civil. El humorista estuvo detenido, pero recuperó la libertad y se encuentra con domiciliaria. En las últimas horas, su exesposa denunció que recibió un amenazante audio de WhatsApp de parte del humorista, lo que generó una nueva causa en su contra.

En medio del temor que Macías contó que sentía, en las últimas horas se hizo viral un video en el que se la ve algo desorientada, sobre un puente en la ciudad de Guaymallén, lo que generó que una persona llamara al 911 y varios policías concurrieran al lugar, temerosos de que la joven buscara quitarse la vida arrojándose del puente.

Verónica Macías denunció a Garay por años de violencia.

El usuario que difundió el video relata en las imágenes que fue rescatada por once policías y llevada a la comisaría. El video fue puesto al aire este jueves en "Nosotros a la Mañana", y desde el panel del Pollo Álvarez indicaron que había preocupación por el estado de la mujer y aseguraron que le confirmó a la producción del ciclo que tenía intenciones de quitarse la vida.

Sin embargo, Verónica Macías, que conoció al humorista a los 19 años (hoy tiene 32), dio detalles sobre el video que circuló de ella en el que dijeron que estaba "desorientada". La exesposa de Cacho Garay le contó a Diario UNO que el audio de WhatsApp de su exmarido lo recibió hace una semana. Si bien no se escuchaba su voz, sino ruido a calle, le generó un enorme temor y desesperación. "Si desafía a la justicia, imaginate a mí. Me generó miedo, desafió a la Justicia y me mandó ese audio para hacerme sentir miedo", comentó.

"Empecé a tener angustia y miedo. En la desesperación salí a caminar, pero alguien me grabó y llamó al 911", dijo. Fue por ese llamado que Verónica se encontró rodeada de policías. "Yo no estaba drogada como dijeron, tampoco me iba a tirar del puente como dijo esa persona que llamó al 911. No quiero que queden dudas, esto me genera mucha angustia. Tampoco estaba desorientada. Salí a caminar cuando recibí ese audio. Si alguien desafía a la Justicia imaginate el miedo que me puede dar a mí", insistió.

"Que me graben es como una amenaza. Que llamen al 911 para decir que estaba desorientada y después terminar con 10 policías preguntándome por qué me quería suicidar, no está bueno", relató.