Liberaron a Cacho Garay: su esposa denunció que la obligaba a tener sexo con otras personas

El comediante Juan “Cacho” Garay fue imputado este jueves por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego y amenazas agravadas por mediar violencia de género, tras ser detenido en la localidad mendocina de Luján de Cuyo por una denuncia de su esposa, quien se encentra en un refugio luego de dos episodios violentos, uno en Córdoba y el otro en Mendoza, y lo denunció por someterla a violencia física, psicológica y económica durante los años del matrimonio (se casaron en 2014) y que hasta la obligaba a tener sexo con otras personas en su casa mientras el humorista observaba todo.

El fiscal de la causa, Daniel Carniello, imputó este jueves a “Cacho” Garay y, posteriormente, previo pago de una fianza, el humorista recuperó la libertad. En este contexto la justicia le impuso una exclusión de la vivienda ubicada en Luján de Cuyo. “Recuperó la libertad el señor Garay, se ofrecieron las garantías necesarias y se ofreció una fianza a los fines que el fiscal tenga el aseguramiento del imputado en el proceso”, dijo esta mañana el abogado defensor Daniel Romero.

El humorista pagó una fianza de un millón de pesos para recuperar su libertad, tras las denuncias de su esposa, Verónica Macías, una cantante lírica cordobesa a la que Garay conoció en 2010, cuando ella tenía 19 años, y quien participó en varios espectáculos del artista en sus temporadas de verano en Mar del Plata y en Carlos Paz.

“Él se burló de seres queridos míos que sufrieron abusos y yo exploté. Ya venía agrediéndome, diciéndome que me iba a llevar una sorpresa. Él ya venía planeando todo. Me dijo que no iba a cantar nunca más en la vida. Pero yo reaccioné, me puse mal por lo que había dicho de mis seres queridos. Me dijo ‘callate, callate porque te mato, te tiro por el balcón’. Sentí mucho miedo y, la verdad, no sé cómo me salvé. Creo mucho en Dios y eso hizo que me salvara”, relató Verónica hoy por la mañana a Telefe Córdoba. La mujer está muy golpeada psicológicamente y llegó a pesar 40 kilos.

Garay fue aprehendido ayer, cerca del mediodía, en una vivienda ubicada en calle 20 de Septiembre, en el marco de un allanamiento dispuesto por la Unidad Fiscal de Violencia de Género y luego fue trasladado a la Comisaria 11, de la localidad antes mencionada, a unos 17 kilómetros de la capital provincial. Durante el allanamiento, la Policía secuestró cinco armas de fuego que fueron puestas a disposición de la Justicia para su peritaje, que arrojó como resultado que dos de ellas estaban aptas para su uso y no estaban declaradas; en tanto el resto de las armas no estaban aptas para su uso.

Todo se conoció cuando el abogado de la denunciante, en entrevistas realizadas a medios televisivos en las últimas horas, dijo que la esposa del humorista decidió recurrir a la Justicia luego de un episodio de violencia en un hotel de la ciudad cordobesa de Carlos Paz, el fin de semana pasado.

El letrado sostuvo que su clienta tuvo que ir a un refugio para mujeres, ya que su esposo se negaba a dejar la casa que compartían en Mendoza e indicó que estaba desde hace 13 años en pareja con el humorista y que había sido víctima de "violencia física, psicológica, económica y sexual". "Viene de un largo período de sufrir violencia en todos los sentidos", dijo el abogado querellante José Manuel Fiz.

Antes de su aprehensión, Garay compartió un mensaje en sus redes sociales en el que escribió, "Gracias a los miles de MSJS de apoyo. Y gracias a Dios porque mi verdad me mantiene la conciencia cristalina".

Vivía encerrada y la obligaba a tener sexo grupal

El periodista Pampa Mónaco dio a conocer los detalles de la pericia psicológica firmados por la Dr. María Julia Roitman, secretaria del Ministerio Público Fiscal de Mendoza. Según las pericias, la denunciante presenta un nivel intelectual normal y al momento del examen se encontraba con conciencia lúcida, vigil y orientada en tiempo y espacio.

“Los resultados de la evaluación y valoración del riesgo de violencia física dieron grave. Se detecta modalidad vincular asimétrica en la cual el varón adopta una posición superior de control y dominio de la relación con conductas controladoras y posesivas”, agregó. El examen señaló que esas conductas del denunciado le habrían provocado a la denunciante “una restricción de sus espacios de libertad y reuniones sociales”. “Básicamente vivía encerrada”, comentó Mónaco.

“Describe conductas compatible con violencia psicológica, insultos y descalificaciones. Indica impedimento de mantener contacto con amistades, obstaculización del trato y comunicación con familiares, revisión continua del celular, prohibición para salir sola, imponerle su presencia para todo tipo de actividades y control de sus movimientos”, contó.