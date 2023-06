Núñez: “Entiendo su nerviosismo en tiempos donde hasta niegan el nombre de su sector”

El clima electoral ya se vive en la política y el reciente cierre de alianzas no pasó desapercibido en el Concejo Deliberante durante un fuerte debate sobre las responsabilidades por el aumento del robo y hurto automotor que se registró en el último mes. “Entiendo su nerviosismo en tiempos donde hasta niegan el nombre de su sector”, chicaneó el concejal radical Daniel Núñez al Frente de Todos, que ahora se rebautizó con el nombre de Unión por la Patria.

El debate ocurrió en la Comisión de Seguridad realizada este jueves, el cual se centró en el pedido de informes que días atrás presentó el bloque opositor para que el Ejecutivo local de a conocer las medidas que tomó y cuáles piensa tomar para enfrentar el crecimiento del robo de autos y motos. Según el último reporte del Centro Municipal de Análisis Estratégico del Delito (Cemaed), en mayo se registraron 79 episodios frente a los 36 que hubo en el mismo mes de 2023.

El oficialismo deslindó de responsabilidades a la Secretaría de Seguridad y al propio intendente Guillermo Montenegro, donde el presidente de la UCR Mar del Plata disparó contra los autores del proyecto: “entiendo el nerviosismo de la banca opositora en tiempos donde hasta niegan el nombre de su sector y hasta niegan hasta un presidente. Entiendo que tienen la necesidad de poner la mirada en otra cosa y no en sus problemas”, cuestionó.

Desde el Pro también consideraron errado poner el foco sobre la gestión municipal, dado que “la responsabilidad de la seguridad en Mar del Plata como en toda la provincia, es inherente a la Policía provincial y al Ministerio de Seguridad”, sostuvo Guillermo Volponi. El edil amarillo planteó que es ajeno a las funciones municipales el control e investigación del robo automotor, donde las tareas de la Secretaría de Seguridad se limitan a dar apoyo a las fuerzas policiales.

La Comisión de Seguridad no estuvo ajena al debate electoral. Foto: Prensa HCD.

“El pedido de informe del Frente de Todos tiene una intención política, apunta al titular en los medios para responsabilizar al intendente por los robos y hurtos de los automotores en Mar del Plata. El robo tiene que ver con un estado de seguridad generalizado en la Provincia con la responsabilidad fundamental del gobierno nacional y provincial”, señaló el expresidente del Emder.

Tanto Núñez como Volponi incluso apuntaron contra medidas de los gobiernos provincial y nacional que, a su entender, ayudaron a que crezca el delito en la región. “El aumento de delito de robo de autos está directamente vinculado al hecho que 500 efectivos de fuerzas federales se hayan retidado de Mar del Plata”, ejemplificaron desde el Pro, donde sumaron la decisión de afectar unos 200 miembros de la UTOI de la Policía Bonaerense con domicilio en Mar del Plata a distritos del Conurbano.

Las posturas del oficialismo no evitaron que el Frente de Todos insista con el contenido del pedido de informes. “Si la Secretaría de Seguridad no tiene ninguna injerencia, ¿entonces para qué existe?”, se preguntó. “Se dice que la responsabilidad es únicamente de la Policía, pero resulta que el intendente hizo campaña diciendo que el problema de la inseguridad era un problema fundamental y que él tenía los conocimientos para resolverlo y gobernar desde el COM”; cuestionó Vito Amalfitano al jefe comunal.