"Contales lo de Juan, que me engañaste": los indignantes chats que le mandó el esposo de Cecilia como coartada

El fiscal chaqueño Jorge Cáceres Olivera, quien investiga el femicidio de Cecilia Strzyzowski (28 años), dijo este viernes que la principal hipótesis es que la joven desaparecida desde el 1 de junio en Resistencia fue asesinada en el marco de una "discusión económica" con su suegra, la exprecandidata a intendenta Marcela Acuña, que forzaba a la víctima a firmar el divorcio con su hijo César Sena. Para el fiscal, a Acuña "se le fue de las manos" la situación mientras que el resto de los acusados detenidos "colaboraron activamente" con ella.

"Hubo algún altercado dentro del inmueble de Santa María de Oro -propiedad de la pareja de Emerenciano Sena y Acuña-. La hipótesis por un problema económico, una discusión económica entre Marcela Acuña y Cecilia y, a raíz de eso, ocurre el desenlace de muerte. Estimo que habrá habido una discusión acalorada y que esta situación se le fue de las manos a Acuña principalmente y que las demás personas colaboraron activamente con Marcela para crear una coartada de un supuesto viaje y poder encubrir", dijo el fiscal en diálogo con Radio La Red.

En las últimas horas se filtraron los mensajes que César Sena, de 19 años, le envió a su esposa en los primeros días de su desaparición, para tratar de desviar la investigación y mantener la coartada que preparó su familia tras asesinarla, de acuerdo a la teoría del fiscal: que Cecilia se había ido de la provincia con otro hombre tras abandonar a César antes de su viaje a Tierra del Fuego. “No puedo seguir fingiendo que estoy con vos en una historia de amor falsa. Deciles la verdad”, le escribió.

Los chats que mandaba César Sena como coartada.

Esos chats luego se los envió como prueba a Gloria Romero, madre de la víctima, quien los presentó en la causa el 6 de junio, cuatro días después de que la joven fue vista por última vez en la casa de la familia Sena. César fingía no saber donde estaba su pareja y se excusaba mostrándoles ese intercambio en donde intentaba demostrar que Cecilia -de la que se había divorciado a fines de diciembre de 2022, dos meses después de casarse a espaldas de sus familias- había decidido cortar la relación.

Un día antes de la denuncia por la desaparición de Cecilia, César ya le había enviado otros mensajes: le decía que la extrañaba y le pedía que regresara. La noche del lunes 5 de junio le escribió: “Hola. Te extraño mucho. Cada segundo del día no paro de pensar en vos. No sé qué hacer sin vos. Volvé por favor”, de acuerdo a los chats que publicó Infobae.

La familia Sena, implicados todos en el femicidio de Cecilia.

Al día siguiente, llegaron los mensajes con el pedido para que la víctima dijera “la verdad”. “Deciles que me corriste y contáles con quién estás de verdad. No te voy a seguir cubriendo más. Tu familia está preocupada y quiere saber qué pasa. Te doy una hora: si no me contestás le cuento todo a tu familia”, le escribió para seguir con su coartada.

Luego se puso en el papel de víctima y la acusó de haberlo engañado, siempre para respaldar la coartada de que ella se había escapado de Chaco con otro hombre: “Si no querés estar más conmigo está bien, no te jodí por nada, dejé que me pegues, te dejé mis cosas. Me pediste la moto, te di la moto. Me pediste las teles y las cosas, y te las di. Lo único que te pedí es el loca. Y si no te pedí que te quedes fue porque ya tomaste una decisión y me pegaste. Dios mío, nunca me habías pegado antes, nunca me habías gritado esas cosas y si no querés decirle a tu familia que ya no estamos juntos, deciles todo; que nos divorciamos, que vos me wampeaste (sic) y que yo te wampee, que hicimos trío con otras chicas y todas las veces que me manipulaste emocionalmente para que diga y haga cosas por vos. Decile a tu familia todo. Animate”.

“Me duele muchísimo que vos no me ames como supuestamente decías. Te dije ‘amor, me estás lastimando‘. Te dije que nos estábamos rompiendo. Intenté mejorar, te di un mesiversario como querías. ¿Qué hice mal?. A todos les dijiste que soy el villano, contáles lo de Juan, contale que me wampeaste”, insiste sobre el inventado engaño.