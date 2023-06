El oficialismo lleva al Concejo el conflicto por la situación en la Sociedad de Fomento de Zacagnini

Luego que vecinos encabezaran una protesta por presuntas irregularidades en el funcionamiento de la Sociedad de Fomento de Barrio Zacagnini, el bloque de la UCR pidió la intervención del Ejecutivo para que se informe al Concejo Deliberante sobre si la entidad se ajusta a las normativas vigentes.

En un proyecto de comunicación presentado en las últimas horas, el edil Gustavo Pujato pidió que se apruebe un pedido de informes para que la Dirección General de Asuntos de la Comunidad informe “si la Sociedad de Fomento se ajusta a la normativa vigente”. En concreto, se apunta al estatuto que rige la vida de la institución, el cuadro demostrativo de ganancias y pérdidas, acta de designación de autoridades y de sesiones ordinarias, y la cantidad de socios activos a la fecha.

En el escrito, Pujato retomó los señalamientos realizados por los vecinos que el domingo se movilizaron hasta la sede de Zacagnini y Fray Mamerto Esquiú. Allí hizo referencia a que “la comisión directiva se encontraría perpetuada hace 25 años, sin rendir cuentas de sus actos ni permitir nuevas adhesiones” y que “la Sociedad de Fomento se encontraría cerrada, sin ningún tipo de actividad y afectando ´al barrios, al desarrollo comunitario y a la identidad y cohesión social entre vecinos”.

Los vecinos que impulsan los reclamos llevan adelante una juntada de firmadas a través de la plataforma Change.org, donde aseguran que "hay una supuesta comisión directiva, perpetuada hace más de 25 años que no da la cara ni rinde cuentas. No aparecen por ningún lado sus autoridades, no hay manera de contactarlos, de poder asociarse", manifestaron.

Pujato pidió que el Ejecutivo de precisiones sobre la situación en Zacagnini.

"Es impensado que justamente en una Sociedad de Fomento alguien ejerza el caudillismo, la intolerancia de no permitir que los ciudadanos de un barrio participen legítimamente. El maltrato manifiesto y expreso hacia los vecinos no tiene parangón", indican.

"Es importante fomentar el diálogo y buscar alternativas para mantener el funcionamiento de estas instituciones o encontrar soluciones que satisfagan las necesidades comunitarias", agregaron.