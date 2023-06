Argentina cerró la gira por Asia con otra sólida victoria ante Indonesia

El seleccionado argentino, sin Lionel Messi, derrotó a Indonesia por 2-0, en Yakarta, en el último amistoso de la gira por Asia antes del inicio de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026. Un golazo de Leandro Paredes, a los 37 minutos del primer tiempo, y un cabezazo de Cristian "Cuti" Romero, a los 10' del segundo, le dieron el triunfo a los campeones del mundo en el estadio Gelora Bung Karno de Yakarta.

En el primer tiempo, el campeón del mundo fue dominador pero recién pudo abrir el marcador con el gran disparo de Paredes y en la segunda parte, el "Cuti" Romero liquidó el pleito justo antes del crecimiento de Indonesia, que complicó con laterales largos al área. El vigente campeón continental y mundial arrancará las Eliminatorias Sudamericanas ante Ecuador, en el estadio Monumental, y frente a Bolivia en la altura de La Paz.

Con siete cambios con respecto al primer amistoso en China, Scaloni aprovechó para probar variantes tácticas y dispuso el debut de Facundo Buonanotte como titular y más minutos para Alejandro Garnacho en la segunda parte. Ambos futbolistas, de 18 años, asoman como las principales cartas de la renovación del plantel de cara a la próxima Copa del Mundo. El ex Rosario Central y actual mediocampista de Brighton, 44° futbolista que debuta con la mayor en el ciclo Scaloni, se ubicó recostado por la derecha en el ataque que completaron Nicolás González por izquierda y Julián Álvarez suelto por todo el frente.

Como se preveía, la Argentina se adueñó de la posesión de la pelota ante un rival que esperó muy ordenado en su campo. El equipo no tuvo fluidez en el ataque y le costó armar jugadas de peligro en el área rival. Por este motivo, las primeras aproximaciones de la "Albiceleste" fueron con jugadas que se generaron por otras vías. A los 16 minutos, Nicolás González avisó con un disparo después de un rebote que quedó en el área tras un tiro libre frontal. La otra jugada de peligro nació de una buena presión de Julián Álvarez que generó el error de la defensa de Indonesia y la pelota le quedó a Buonanotte, que intentó sacarse al arquero con una buena pisada pero la definición quedó corta y un defensor la salvó en la línea. El rebote le cayó al cordobés pero el arquero llegó a sacarla al tiro de esquina. Cuando parecía que a la Argentina se le cerraban los caminos apareció la gran pegada de Paredes para romper el cero. El ex Boca Juniors sacó un tremendo remate desde afuera del área a los 37 minutos que se metió cerca del ángulo superior izquierdo.

En la segunda parte y con la ventaja a favor parecía que el seleccionado iba a tener más chances para demostrar en el marcador la diferencia de jerarquía entre ambos equipos. No obstante, el equipo no fluyó y por momentos sufrió en defensa con una serie de laterales largos enviados directamente al área que exigieron buenas atajadas del "Dibu" Martínez. Scaloni intentó darle más vértigo al ataque con el ingreso de Garnacho pero la joven estrella de Manchester United recién tuvo su mejor intervención en tiempo de adición con un remate que sacó el arquero de Indonesia. La parte final dejó poco para destacar ya que los jugadores con pocas apariciones como Giovanni Simeone o Lucas Ocampos recién ingresaron sobre el final del partido. Los únicos futbolistas que no tuvieron minutos en la gira fueron los arqueros Walter Benítez y Gerónimo Rulli y los defensores Leonardo Balerdi y Nicolás Tagliafico.

Síntesis

Indonesia (0): Nando; Asnawi, Elkan, Jordi y Ridho; Ivar, Marc Klok, Marselino y Shayne Pattynama; Dimas Drajad y Rafael. DT: Shin Tae-Yong.

Argentina (2): Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Germán Pezzella y Facundo Medina; Exequiel Palacios, Leandro Paredes y Giovani Lo Celso; Facundo Buonanotte; Nicolás González y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Goles: PT 37' Paredes (A); ST 10' Romero (A).

Cambios: ST 0' Pratama Arhan por Pattynama (I) y Dendi Sulistyawan por Drajad (I); 15' Alejandro Garnacho por González (A) y Marcos Acuña por Medina (A); 18' Witan por Rafael (I); 28' Lucas Ocampos por Buonanotte (A); 40' Giovanni Simeone por Álvarez (A), Thiago Almada por Palacios (A) y Guido Rodríguez por Paredes (A)

Árbitro: Mohamad Usaid Bin Jamal (Malasia).

Estadio: Gelora Bung Karno (Yakarta, Indonesia).