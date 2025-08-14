Un debut a la altura para la Sub 13 de Mar del Plata

Thiago Pérez abrió el marcador a los 5' y le abrió el camino a Mar del Plata que terminó goleando. (captura)

En la previa, se sabía que Mar del Plata podía marcar una diferencia en la primera fase del Torneo Provincial Sub 13, pero son partidos y hay que jugarlos. Pero los chicos, en su presentación, dijeron presente, no dejaron dudas y se despacharon con un categórico 6 a 0 sobre Partido de la Costa para comenzar con el pie derecho.

Una vez que el delantero de Alvarado, Thiago Pérez abrió el marcador, todo se hizo más fácil para los de Juan Esnaider Ruiz. Fue una gran tarde para los chicos del "torito", que anotaron cinco de los seis tantos. El autor del primero metió uno más, Agustín Junco y Emanuel Sotelo hicieron uno cada uno y Brian Techeira (de Kimberley) marcó un doblete.

El primer equipo que paró Esnaider Ruiz fue: Lorenzo Font; Sebastián Heredia, Benjamín Mussi (capitán), Santino Peñaranda y Felipe Fernández; Isaías Cisterna, Agustín Junco, Leonel Lentisco y Thiago Pérez; Dylan Lafuente y Emanuel Sotelo. Luego ingresaron Brian Techeira, Hilario Brignani, Dante Chávez, Amadeo Orellano y Ezequiel Juárez.