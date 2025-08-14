Insólito: un técnico del ascenso renunció, se arrepintió, se peleó con los dirigentes y lo "echaron" los jugadores

El peor final para Aldo Pedro Duscher en Quilmes. El campeón del mundo con la Selección Argentina Sub 20 en Malasia 1997 había renunciado el miércoles, luego de la dura derrota con Racing de Córdoba y este jueves se hacía cargo de la práctica una dupla técnica interina. Sin embargo, volvió, quiso dirigir, casi termina a las piñas con el presidente Mateo Magadán y los futbolistas votaron quedar a cargo de los entrenadores de las juveniles.

El "cervecero" pasa un mal momento y su riesgo de descenso a la Primera B Metropolitana es motivo de preocupación. Armado para volver a Primera después de muchos años, los conflictos internos lo llevaron a esta situación y perdió a un técnico que sólo dirigió siete partidos.

Duscher renunció el miércoles y todo parecía descomprimir. Sin embargo, este jueves, cuando se aprestaba a entrenar el plantel profesional, se hizo presente y pidió la ropa en la utilería. El que salió al cruce fue el presidente Mateo Magadán y, según contaron testigos, se produjo un fuerte enfrentamiento verbal que no llegó a agresiones físicas por muy poco.

El futbolista surgido en Newell´s alegó contar con el respaldo del plantel y que había repensado su decisión, con intenciones de continuar, algo que le fue negado. Ante esto, otras voces informaron que el presidente habría hecho ingresar de manera grupal a los jugadores para que "voten" qué preferían y que la mayoría se inclinó por Ricardo Vendakis y Néstor Fredani, que ya habían puesto en marcha la práctica de la jornada. Sin embargo, las partes niegan esa versión.

De esa manera, la parte futbolística quedó definida y el próximo partido ante Los Andes será dirigido por la dupla, a la espera de qué decide la dirigencia si buscará o no un nuevo entrenador. Por su parte, Duscher se consideró despedido y exige cobrar el total del contrato, lo que llevará a otro conflicto.

Duscher dirigió siete encuentros, con dos victorias, dos empates (uno derrota por penales frente a San Lorenzo en Copa Argentina) y tres derrotas.

