La esquina de la calle Güemes que se reconvierte para recibir a una de las marcas de indumentarias deportivas más conocidas

Después de la incertidumbre que vivieron los trabajadores de una reconocida cafetería por el cierre de su sucursal ubicada en plena calle Güemes de Mar del Plata, ahora se conoció que una de las marcas de indumentaria deportiva más famosas reacondicionará el lugar para instalar su tercer local en Mar del Plata.

Se trata la esquina de Avellaneda y Güemes, donde hasta hace cuatro meses funcionó la cafetería De Top Cake tras no renovar el contrato de alquiler del local. La zona, en constante renovación, continúa con aperturas comerciales ya que exactamente enfrente abrirá también la cadena de restaurantes Hard Rock Café que ya abrió la convocatoria para buscar empleados a través de la Oficina de Empleo de la Municipalidad.

En la esquina donde funcionaba la cafetería ya hay obreros trabajando para reacondicionar el lugar y se montaron carteles de cerramiento de la obra que dan cuenta del desembarco de Adidas, la emblemática marca de las tres tiras. "Originals" y "proximamente" están impresos sobre las tradicionales prendas urbanas de la marca con una estética juvenil y casual.

Las tareas están a cargo del estudio de arquitectura Funqueiriño Zanolin, que en su propia cuenta de Instagram adelantó detalles de los trabajos que se realizan puertas adentro. "¡Adidas Originals llega a nuestra ciudad! Muy pronto vas a poder vivir la experiencia en el nuevo local, ubicado en el centro comercial Güemes", revelaron.

Hasta el momento no se sabe la fecha de apertura del tercer local de la firma, que ya cuenta con una sucursal a 300 metros sobre el mismo centro comercial a cielo abierto y otro sobre la peatonal San Martín, aunque se espera que le de un nuevo impulso comercial a la zona.