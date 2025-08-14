Sigue muy grave el hombre baleado en la cara por el ex de su pareja

El hombre que fue baleado en la cara el sábado pasado en el barrio Nuevo Golf tras una discusión con el ex de la pareja que le recriminaba el maltrato que sufrían sus hijos sigue internado en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) en grave estado.

Fuentes sanitarias confirmaron a 0223 que Sergio Chávez (32) permanece en el área de terapia intensiva tras lo que fue su ingreso en gravísimo estado el sábado al mediodía. Tal como se informó, el balazo que ingresó por el rostro también perforó un pulmón, por lo que debió ser neuro sedado.

"Producto del hemo-neumotórax drenado, necesita ventilación mecánica y analgesia. Presenta inestabilidad hemodinámica y está en tratamiento conjunto con el servicio de cirugía y su estado es delicado", señalaron.

Las actuaciones se hicieron en la comisaría quinta.

En el marco de la investigación que inició personal de la comisaría quinta y que se encuentra a cargo de la fiscal Romina Díaz, se solicitó la detención del autor del disparo, quien fue identificado por varios testigos que estaban en inmediaciones de las calles 71 y Gianelli cuando ocurrieron los hechos.

De acuerdo a los datos recabados, al prófugo le dijeron que el herido (pareja de su ex esposa) había golpeado en reiteradas oportunidades a sus hijos menores, por lo que fue a buscarlo y le disparó tras una pelea en el frente de la casa.

Ese mismo día se produjeron algunas amenazas entre los miembros de ambas familias por lo que personal de la comisaría quinta, con jurisdicción en la zona, llevó adelante distintas medidas preventivas para evitar incidentes mayores.