Sebastián Wainraich: "Siempre tengo el proyecto de volver en una serie"

El conductor y comediante Sebastián Wainraich se presentará este sábado con su espectáculo “Frágil”, En el escenario del Teatro Roxy (San Luis 1750) antes de su presentación, habló con 0223.

"Mar del Plata es una ciudad que disfruto muchísimo. Fui en verano, primavera otoño, en todas las estaciones, ahora voy en invierno con una obra que llevé muchas veces y me pone muy contento", dice el conductor.

En Frágil, Wainraich combina humor, música, personajes y una gran puesta audiovisual. La obra fue presentada en 2017 por primera vez y desde entonces -pandemia de por medio- no dejó de girar y fue bien recibida por el público. "Me pone muy contento porque es una obra que ya tiene unos años y la gente sigue yendo", asegura el protagonista de "Casi Feliz".

Para generar el interés constante en el público, el comediante realiza modificaciones en la obra que si bien tiene una estructura general que no varía "cambió en algunos movimientos de los personajes y en lo que refiere al texto también en todo este tuvo algunos cambios", revela.

Conductor, guionista, actor, comediante, Wainraich es un permanente generador de contenidos que prefiere sobre todos los medios en los que se desenvuelve profesionalmente a la radio. "porque la radio abarca todo", explica mientras agrega que el medio le permite desarrollarse en varios aspectos. "A veces me preguntan qué me gusta más que todo y siempre respondo que en la radio aparecen todos los rubros", sostiene.

Consultado sobre si existe un proceso creativo, el conductor es categórico: "No tengo la menor idea", lanza sin dudar con una carcajada e inmediatamente aclara que hay una "romantización de la creatividad" que, en su caso particular, surge de la observación y de "ponerse a pensar". Recién después, dice, llega la parte real de "sentarse a escribir, ensayar, ver qué funciona qué no, volver a sentarte a escribir, probar".

El año pasado, junto a Natalie Pérez protagonizó la segunda temporada de "Casi Feliz", una serie que estuvo carias semanas en el ranking de las diez series más vistas en Argentina escrita por el propio conductor que asegura que "siempre esta el proyecto de volver a hacer una serie" y revela que entre sus proyectos para lo que resta del 2023 tiene como idea principal "seguir viviendo" y "escribir un nuevo unipersonal".

Las entradas para Frágil se encuentran en venta por sistema Plateanet y en la boletería del teatro.

Se trata de un unipersonal que ya atesora seis temporadas exitosas en la ciudad de Buenos Aires y que ahora sale de gira por varias ciudades. Entre ellas, pasó por La Plata, Rosario, Córdoba y Mendoza, sitios en los que se presentó siempre con localidades agotadas.

“Frágil” es el segundo unipersonal escrito y protagonizado por Wainraich, quien es reconocido como uno de los comediantes más talentosos de Buenos Aires. En “Frágil” plantea un recorrido que va de la comedia a la tragedia, a través de los personajes que lo atraviesan. El resultado es una obra desopilante y profunda a la vez, que combina humor, música, personajes y una gran puesta audiovisual.