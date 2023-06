Fernanda Raverta: “Tengo vocación de trabajo, que es lo que no se ve en la municipalidad”

A menos de una semana de haber oficializado su precandidatura a intendenta de Mar del Plata, Fernanda Raverta aseguró que Encuentro Marplatense, la lista que encabeza y comparte con Acción Marplatense, el Frente Renovador y un sector del radicalismo, entre otros espacios, tiene como objetivo "seguir sumando" apoyo de ONG's, clubes, sociedades de fomentos y demás sectores de la ciudad para poder avanzar en respuestas a las necesidades de los vecinos.

En ese sentido, puntualizó que las demandas vinculadas a seguridad y salud son las que requieren de una respuesta urgente -garantizó que trabajará en esas cuestiones desde el primer día en caso de ganar la elección- y rechazó que, a la hora de justificar la inacción, lo planteos se reduzcan a una cuestión de jurisdicciones. "Si el hospital provincial está en tu ciudad, tenés que hacerte cargo", sentenció y habló de una ciudad en "estado de abandono", que a su criterio se profundizó en los últimos ocho años.

La referente del peronismo en Mar del Plata sostuvo que la actual gestión municipal no tiene ningún hito ni ninguna obra por la cual sea recordada. Y destacó que las obras más relevantes, entre ellas la circunvalación que ya comenzó a llevarse adelante, llegaron de la mano del gobierno de Axel Kicillof. "Eso tiene que ver con esa vocación de trabajo y de tarea que creo que es lo que no se ve en la municipalidad y se ve claramente en la provincia", sostuvo en una entrevista con 0223.

-¿Cómo fueron las primeras horas como precandidata a intendenta?

-Con enorme alegría. Es algo que deseábamos y que como espacio político veníamos trabajando. Hace cuatro años dimos la discusión electoral y no llegamos a ganar las elecciones, pero desde ese momento no hubo un día en el que no hayamos trabajado como equipo para llegar a este momento donde le podamos decir a los marplatenses que vamos a volver a presentarnos a elecciones para proponerles un cambio en Mar del Plata que sea para bien.

No necesariamente cambiar es para bien, hay veces que se cambia para mal y nosotros queremos ofrecer un cambio para bien.

Tenemos mucho entusiasmo porque es un momento distinto al del '19. Nos proponemos ir a estas elecciones con un encuentro con otros espacios políticos, entre ellos, un espacio que es muy importante, el que conduce quien fuera dos veces intendente, Gustavo Pulti. Acción Marplatense es un partido local e ir con Gustavo y su equipo y nuestro equipo de trabajo, nuestros profesionales y técnicos que tanto piensan y trabajan por esta ciudad, es muy esperanzador.

-¿Qué cambió con respecto a 2019, donde también se había hablado de un acuerdo con Acción Marplatense y finalmente no se dio?

-Mejoramos nuestra manera de concebir los puntos en común que tenemos. Uno a veces pretende estar en todo de acuerdo, pero cuando vimos que hace 8 años que Mar del Plata sufre este estado de abandono por parte de la gestión local, mejoramos cuáles son los lugares en que podemos encontrarnos y confluir.

Yo fui cuatro años legisladora en la provincia y cuatro legisladora nacional y él fue ocho años intendente. Ahora él con su experiencia de intendente va a pasar por la Legislatura y yo quiero con la experiencia de legisladora pasar por el lugar que estuvo Gustavo. Eso habla de cómo lograr que las experiencias se multipliquen y se amplíen para ser mejores, proponer mejores ideas y propuestas.

-Hablás de tus 8 años como legisladora, pero, ¿en qué te cambiaron estos años al frente de la gestión de Anses?

-Me gusta decir que por la profundidad y el alcance en el diálogo con las familias argentinas, Anses es el corazón del Estado Nacional. Asistimos a 17 millones de personas todos los meses y atendemos a 1,4 millones de personas por mes en nuestras 425 oficinas. Tiene 13 mil trabajadores y representa el 45% del presupuesto nacional.

Eso me da una experiencia técnico profesional y de gestión muy importante, pero además, una enorme capacidad de ponerme en el lugar del otro. Desarrollar la empatía en Anses es distinto que en cualquier otro lado. Yo soy trabajadora social y siempre pienso en cómo ponerme en el lugar del otro para ver qué necesita y cómo puedo proponer una solución. En Anses te podés poner en el lugar de todos los argentinos. Esa experiencia es muy positiva y muy importante.

Fernanda Raverta dijo que trabajará desde el primer día como intendente en la situación de salud.

-Hablaste de 8 años de estado de abandono en Mar del Plata que va desde la gestión de Arroyo hasta la actual de Montenegro. ¿En qué lo notás?

-Me gusta contar qué me reportan mis vecinos cuando me hacen algún reclamo sobre la municipalidad y en qué me cuentan que falta gestión. En tiempos de campaña electoral que un candidato diga lo que el intendente hace mal es una obviedad, pero si digo que cuando recorremos los barrios nos dicen los vecinos y vecinas de cualquiera de los barrios de Mar del Plata, no en Villa Primera donde vivo yo, que hay problemas de infraestructura, en las salitas, el estado de las calles, que se sienten inseguros, ahí se ve el abandono de la gestión.

Si además buscamos algún tipo de obra pública que en esta ciudad haya transformado la vida de los marplatenses... Cuando uno repasa otras gestiones, recuerda hitos, hechos de gestión que quedaron materializados en algún edificio, una obra, una calle. Hoy me acordaba del emisario submarino, por citar una. Hace 8 años que eso no está.

Si buscamos en estos últimos años cuál fue una obra de infraestructura de la que los marplatenses se apropien, que haga que lo que está mal esté un poquito mejor, son obras del gobierno de la provincia de Buenos Aires.

-El intendente y su equipo hablande discriminación a Mar del Plata por parte de Nación y Provincia en el reparto de fondos. ¿Qué obras destacás para mencionar que no hubo discriminación?

-Para caracterizar el abandono de la ciudad decimos que no hubo obras del estado municipal y enseguida aparecen obras de la provincia de Buenos Aires, como esos hitos que sí tuvo la provincia en la ciudad.

Sin temor a equivocarme, la circunvalación es una obra muy esperada y deseada por los marplatenses. Las gestiones nacionales, provinciales y locales tienen el enorme objetivo de resolver problemas. Desde que yo soy muy chica existe la queja por los camiones que pasan por Juan B. Justo que es una calle comercial, la calle de los pulóveres. ¿En tantos años cómo nadie pudo encontrarle la vuelta para resolver este problema? Era una avenida obligada para aquellos camiones que van del Puerto al Parque Industrial, del Puerto a la ruta 2. Esa obra se llama circunvalación y ya se inició el primer tramo que son de 6 kilómetros. En esto se aprecia el abandono de la gestión local y se ve claramente la respuesta a un problema cuando hay decisión y vocación de resolver los problemas. Esa circunvalación va a permitir que los camiones no pasen por Juan B. Justo. Ni más ni menos y eso es un montón. Es un montón tener detectado un problema que se repite como necesidad y como demanda sistemáticamente a lo largo de las décadas y que de repente, cuando hay decisión, voluntad y trabajo, se gestionen soluciones.

Raverta destacó las obras que Kicillof en Mar del Plata.

Hay que poner el cuerpo y lo sé porque trabajamos hasta los sábados cuando se nos acumula el trabajo. Eso tiene que ver con esa vocación de trabajo y de tarea que es lo que no se ve en la municipalidad y se ve claramente en la provincia. Si recorrés un poquito más entre las obras de provincia y de nación, todos sabemos que el mar y la erosión que genera el mar se va comiendo de a poquitito -los geólogos hablan de un metro por año- y en algún momento no tendríamos o peligraría la ruta que une a Mar del Plata con Santa Clara. ¿Qué hay que hacer? Una obra de infraestructura de defensa costera pero para eso hay que buscar el presupuesto. No es magia: cuando hay vocación de resolver problemas, se busca, se caracteriza el problema, se piensa la solución y después se buscan los fondos para financiar esa respuesta. Eso es lo que yo creo que le falta a la ciudad: gestión local, poder detectar los problemas que todos conocemos.

No voy a enumerar la cantidad de problemas que tenemos en la ciudad porque todos los vecinos lo saben, lo que sí puedo decir es que falta un método para resolver esos problemas: detectar el problema, decir cuál es la solución y después buscar la manera con trabajo de tener el presupuesto y a los trabajadores y trabajadoras que garanticen esa respuesta. Si vas a la salud, a la seguridad, a educación, a la seguridad social, a cualquiera de los ámbitos, recolección de residuos, a cualquiera de esos ámbitos hay un problema.

-Un tema que mencionaste es el tema de las salitas, que hay muchas quejas por la falta de turnos pero que también se combina con una situación de colapso del Hospital Interzonal. ¿Cómo se puede abordar?

-Es uno de los problemas a los que les pondría precisión y respuesta desde el día uno de mi gestión. Para resolver el tema de la salud uno se tiene que hacer cargo porque, aunque el hospital sea provincial, está en su ciudad. Sistemáticamente hay por parte de los intendentes una postura de revolear y echar culpas a la jurisdicción que le corresponde esa necesidad. Pero el intendente tiene la responsabilidad de que los vecinos y vecinas de la ciudad vivan bien, para eso lo eligen.

Lo primero que hay que hacer, el mismo 10 de diciembre, es pensar cómo se resuelve la atención primaria de la salud, que tiene serias dificultades, y el tercer nivel de atención, que es el hospital. En principio, si eso no se planifica de manera inteligente, lo que no hace la salita termina colapsando al hospital y es un problema porque además atiende otro nivel de complejidad. No funciona que vayas a la guardia del hospital porque en la salita no te atiende si tenés una bronquiolitis.

Para poder resolver el problema de la salud en Mar del Plata hay que mirar integralmente todos los niveles de atención, incluido el nivel de atención del sector privado en la ciudad. Si a eso no le ponemos una planificación que ponga en un lugar estratégico al vecino y a la vecina, lo más seguro es que nos revoleemos las culpas

-¿Y en materia de seguridad, qué te dicen los vecinos?

-Lo mismo, que hay un tema de jurisdicciones. La verdad es que creo que nadie me va a desmentir si digo que los marplatenses vivimos con miedo y creo que nos merecemos una actitud de protección y de cuidado. Estamos todo el tiempo sometidos a la amenaza constante del delito y si no miramos ese problema de manera integral, no lo vamos a poder resolver.

Yo estoy recorriendo las escuelas con la entrega de computadoras y a los chicos y chicas del último año del secundario les pregunto qué van a estudiar y en todos todos los cursos del último año de la escuela pública de Mar del Plata hay por lo menos dos o tres de cada 30 chicos que se van a dedicar a ser policías. Detecto hay una vocación real de la comunidad de Mar del Plata, de ponerse al servicio de un problema que tenemos que es la inseguridad desde un lugar absolutamente genuino, con hombres y mujeres de esta ciudad que van a empezar a formarse para ser policías.

Lo primero que pienso cuando me dicen 'voy a ser policía' es que estos chicos y chicas necesitan una formación. Me parece que hay un abordaje en la formación de los agentes desde ese sentido absolutamente genuino que tienen quienes eligen ser policías para cuidarnos. Creo que hay, por supuesto, una enorme deuda pendiente en términos de tecnología, porque, claramente, hay tantas cámaras de seguridad, pero si las cámaras no son monitoreadas correctamente, o si hay un árbol que tapa la cámara, o si no están en lugares estratégicos y demás, tenemos dificultades y no se optimiza ese recurso que es absolutamente importante.

Pero si además no se asocia la seguridad a otras cuestiones de infraestructura que son necesarias, como que los barrios estén iluminados, que los lugares donde esperamos el colectivo sean seguros, por ejemplo, vamos a ver si responsabilidad es de la policía de la provincia o del intendente. Yo quiero ser intendenta para hacerme cargo de los problemas de los marplatenses, y la seguridad es un problema de los marplatenses.

Raverta dijo que la ciudad se encuentra en "estado de abandono".

-Hablás de falta abandono de la gestión municipal, pero el intendente ganó la última elección, en las legislativas de medio término sumó más votos que los que había sacado y según las encuestas, tiene buena imagen. ¿Qué percibís vos?

-Yo percibo una enorme demanda. Una enorme demanda al rol de la gestión local y del intendente puntualmente. Pero no corresponde que yo lo diga, que voy a ir a elecciones. Para eso están las encuestas, los focus o incluso a los comunicadores que preguntan en la calle. Si yo lo digo, parece que estoy discutiendo electoralmente con el intendente actual. No, la verdad es que lo noto sí, por supuesto, lo escucho sí, por supuesto, mejor que lo pregunten quienes comunican en la calle, se van a dar cuenta rápidamente que esto está pasando y que es una necesidad sentida por los vecinos y por las vecinas y que tiene que ver con que si buscamos un hito en la gestión del intendente no hay, si buscamos deudas pendientes que hayan sido saldadas no están, si buscamos que se haya anticipado algunos de los problemas que hubieron en la ciudad tampoco y si además buscamos que algunos de los problemas que teníamos hace ocho años ahora estén resueltos tampoco. Bueno, entonces es bastante notorio lo que los vecinos y vecinas dicen a diario.

-¿Qué valor le das a una lista de concejales que tal vez no tiene gente de tu riñón?

-Para mí es una lista hermosa. La encabeza un representante de Acción Marplatense, Horacio Tacone, que además es un referente del deporte y el presidente de un club muy importante de la ciudad. Después lo acompaña una militante del radicalismo. Hace mucho tiempo que venimos pensando, soñando y desarrollando este encuentro, al que queremos seguir sumando ciudadanos de a pie, clubes, sociedades de fomento; vecinos que tal vez no tienen ningún espacio de pertenencia institucional.

También está el Frente Renovador con Juan Manuel Cheppi, que es un hombre que responde a quien hoy es candidato a presidente de los argentinos y argentinas por Unión por la Patria, Sergio Massa, y además secretario de Estado. En cuarto lugar hay una mujer de Acción Marplatense, Eva Ayala; quinto Diego García, un hombre que tiene un ejercicio cotidiano en la tarea social. Bueno, te puedo decir, uno por uno y una por una quiénes participan de la lista pero lo importante es que todos venimos de experiencias muy distintas en lo político pero tenemos un lugar común a dónde queremos llegar.

-Vas a empezar a recorrer y a reunirte con vecinos ya como precandidata a intendenta. Cuando alguien te pregunte por qué tiene que votar a la lista de Encuentro Marplatense, ¿cómo se lo podrías resumir?

-No voy a empezar ahora a reunirme con vecinos, hace muchos años que lo hago y que lo voy a seguir haciendo toda la vida porque creo en esa forma de encontrar las soluciones a los problemas que tenemos y además tengo enorme vocación de servicio y eso lo voy a hacer toda la vida. Ahora, ¿por qué votar esta lista? Creo que lo que tengo que hacer es lo que hice toda la vida y lo que voy a seguir haciendo, que es hablar de cuáles son las necesidades y cómo se debe encontrar una solución a partir de la gestión, del trabajo del municipio. Escuchar los problemas, escuchar las necesidades y pensar cómo entre todos y todas podemos ir encontrando las soluciones.