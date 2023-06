Denuncian a Yeza por quitar las bonificaciones a los municipales

El Sindicato de Trabajadores Municipales de Pinamar, que venía de realizar en el reciente mes de mayo un paro tras no recibir el pago de los aumentos acordados, denunció ahora al intendente Martín Yeza ante el Ministerio de Trabajo luego del decreto emitido por el ejecutivo municipal en el que se ordena la eliminación de todas las bonificaciones que perciben los trabajadores de la comuna.

Desde el Stmp emitieron un comunicado al respecto y advirtieron que la medida podría generar serios inconvenientes judiciales para el municipio.

“El intendente Yeza está cometiendo un acto de gravedad institucional en contra de los derechos de los trabajadores y la carrera administrativa municipal, con la promulgación de este decreto está perjudicando al erario municipal dado que semejante violación a la norma provocaría juicios masivos en contra de la comuna y también perjudica la voluntad del trabajador de carrera e idóneo al no reconocer en sus haberes tal contraprestación de servicio”, expresaron desde el sindicato.

El gremio acusa a Yeza de no querer aplicar “el convenio colectivo que se consensuó entre las partes para tener un mejor Estado municipal a fin de atender tanto las obligaciones como los derechos de los municipales en favor del servicio a la comunidad”.

En su decreto Yeza refiere a la necesidad de “establecer claramente la procedencia de cada bonificación” con el objetivo de “evitar gastos innecesarios que luego puedan tener como consecuencia recurrir a despidos para mantener el normal funcionamiento de la municipalidad”.

Desde el Stmp sostienen que el argumento “es falaz e intimidatorio” y en ese sentido expresaron: “Es falaz porque no hay norma convencional vigente que autorice la baja de las bonificaciones y el proceso mencionado, y es intimidatorio ya que menciona despidos para mantener el funcionamiento de la municipalidad”.

“Esto solo significa que la mala administración por parte del Ejecutivo se estaría solucionando con despidos de la parte más débil de esta relación laboral, o como debe entenderse dicho párrafo, si un trabajador cobra una bonificación y luego el dinero no alcanza, no es por culpa de ese trabajador, sino por la mala administración, la solución a dicho conflicto no es el despido”. agregaron desde el gremio.

El decreto, según el Stmp, viola numerosos artículos no solo de la legislación local, también leyes internacionales como la Convención Interamericana de Derechos Humanos.