Rosario: rescataron a una nena de cuatro años tras pasar varios días abandonada en su casa

Una nena de cuatro años fue rescatada por efectivos de Gendarmería Nacional tras permanecer varios días sola en una precaria casa del barrio Tablada. Según trascendió, su padre murió asesinado y se desconoce el paradero de la madre.

Los gendarmes fueron alertados por vecinos de la zona, y al acercarse al domicilio ubicado en Biedma al 100 bis pudieron dar con la niña, pero no lograron ser atendidos por ningún adulto. Ante la situación, dieron aviso a la Dirección de Niñez y al Ministerio Público de la acusación para poder ingresar al domicilio. "Hubo una denuncia de vecinos que, aparentemente, sabían que estaba sola y le pasaban alimentos. Y cuando eso ocurrió intervenimos inmediatamente con Gendarmería para retirar a la niña de esa vivienda", confirmó Patricia Chialvo, secretaria de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia de Santa Fe.

Una vez que tuvieron la autorización, lograron entrar y se encontraron con que en el interior de la precaria vivienda solo se encontraba la nena de cuatro años en estado de abandono y un perro en estado de desnutrición. La niña quedó a resguardo de la dirección de Niñez y el animal fue entregado al grupo Corazones Callejeros.

En el lugar también se hallaba un perro en estado de desnutrición. Foto: Rosario3.

Según el parte que hicieron públicos los gendarmes, la vivienda era sumamente precaria y no había alimentos. Si bien no pudieron precisar el tiempo que la nena llevaba en esa situación, procedieron a ponerla a resguardo de Niñez. La investigación quedó a cargo de la Unidad de Flagrancia de la fiscalía de Rosario y por el momento no pudieron dar con familiares de la niña.

Según precisó Chialvo, la nena "recibió atención en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela y se encuentra en buen estado de salud". Existe la posibilidad de que una familia se haga cargo de la pequeña a través del mecanismo de "familia ampliada".