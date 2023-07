Habló el periodista que compró droga en vivo: "Tardé menos en comprar un alfajor"

Fabián Rubino estuvo en el programa conducido por Pamela David y se emocionó al hablar de la fuerte experiencia que vivió en Once. El miércoles, el periodista accedió a un búnker junto al equipo de América y decidió simular una compra para demostrar cómo funcionaba.



"Voy a ver si se puede comprar", le avisó el movilero a sus compañeros de piso antes de ingresar al búnker. "Entendía que era una decisión mía y no comprometer al resto del equipo", reconoció.

“Yo no sé... no puedo llorar nunca, a veces por las cosas, por las situaciones, y ayer a la tarde me puse a llorar en mi casa porque es tan fuerte lo que pasa”, agregó conmovido.

El periodista explicó que la decisión que tomó fue impulsada al ver a un menor salir por la puerta del recinto: “Cuando vi al menor salir de ahí me cambió todo, me cambió la posibilidad de encarar la nota, porque vi en ese chico que salió de comprar que no tenía futuro. Haya comprado o no haya comprado, vivía ahí. Vivía en ese ambiente. Ese chico no tiene futuro y no está allá donde no lo vemos, lo vemos acá saliendo de una casa, y como este chico hay muchísimos", declaró.

De esta manera, Rubino explicó que su accionar provino de un lugar de desconcierto y angustia ante la situación: "estamos todos necesitados de que alguien haga algo, porque nos sentimos tan desprotegidos".

“Estoy como no cayendo todavía. Lo que pasó fue muy fuerte para todos, yo después lo escuchaba y te escuchaba vos en el relato, y como que tampoco podías creerlo... Uno en ese momento no mide las consecuencias, la empezás a medir después y decís ‘pucha, que es fuerte’, estaba muy angustiado”, agregó.

Además, el periodista detalló lo fácil que le resultó comprar la droga: "nunca pensé que me iban a responder. Cuando aparecieron, el corazón me empezó a latir y ahí me di cuenta que ya estaba en el baile. Tardé menos en comprar droga que en ir a un quiosquito a comprar alfajores."