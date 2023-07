La familia del futbolista que fue encontrado muerto acusó al árbitro agredido de extorsión

La familia de Williams Alexander Tapón, el futbolista que atacó salvajemente a un árbitro en un partido disputado el fin de semana pasado en un torneo amateur en Avellaneda, denunció que el referí intentó extorsionar al jugador que, horas después de viralizarse su brutal reacción, fue encontrado sin vida a metros de su casa en Sarandí.

En el audio -que los hermanos del joven le adjudican a Ariel Paniagua- dice: “Quiero arreglar algo con el pibe”. La charla es entre el árbitro y una persona de nombre Maximiliano, jugador del equipo que integraba Tapón el día del fatídico partido, que dejó al juez tendido sobre la cancha del predio deportivo ubicado en el conurbano bonaerense luego de haber recibido una patada en la cabeza.

En esa secuencia, el supuesto audio de Paniagua continuó en un tono cordial: “Yo te entiendo, entiendo porque yo también estuve del lado de los jugadores, pero jamás les falté el respeto de querer ir a pegar. Vuelvo a repetir, me podría haber matado”.

Luego agregó: “Te puedo mostrar todos los mensajes que me llegan. Hacele la denuncia, arruinalo, me dicen. Yo la verdad que no quiero eso. Quiero arreglar algo con el pibe y que se termine todo esto”.

Los supuestos chats del árbitro que probarían la extorsión. Foto cortesía TN.

Mientras tanto, a continuación, la frase con la que la familia del futbolista fallecido señala que Paniagua los quería extorsionar: “Tengo unas cuentas que pagar y no pude por esa boludez que se mandó. Necesitaba esa guita, por algo fui a laburar doble turno (en referencia a los partidos del torneo que dirigió ese sábado) y al final salió todo mal”.

https://www.0223.com.ar/nota/2023-7-17-15-27-0-salvaje-ataque-contra-un-arbitro-expulso-a-un-jugador-y-lo-noquearon-de-una-patada-en-la-cabeza

Finalmente, el referí dice: “No es culpa tuya ni del equipo, pero bueno, yo le doy hasta la tarde para que conteste y si no voy a ir a hacer la denuncia”. Según los dichos de los familiares de Williams Alexander Tapón, el árbitro se comunicó con ellos a través de un número privado y concretamente les pidió 300 mil pesos para no hacer la denuncia. En una entrevista televisiva, los hermanos del jugador fallecido -todavía consternados por la tragedia- señalaron: “¿De dónde iba a sacar Willy esa plata? No la tenía”.

El árbitro quedó tendido en la cancha tras la brutal agresión.

La causa de muerte del jugador está siendo investigada por la Justicia y -aunque fue caratulada como un suicidio- aún no encontraron el arma de fuego con la que se habría disparado en la cabeza para terminar con su vida luego de la agresión contra el árbitro, por la que se le formó una causa por “homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa en el contexto de un espectáculo deportivo”.

Luego de que se viralizara su agresión hacia Paniagua, la Aprevide decidió prohibirle el acceso a las canchas e intentar vía judicial que no pudiera participar nunca más de campeonatos de fútbol. Antes de protagonizar la brutal golpiza, Alexander Williams Tapón había jugado en el club Copa Río del Sur de Gerli y en Palá de Avellaneda.