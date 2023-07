El último audio de Williams Tapón: qué dijo el jugador que pateó al árbitro y luego se suicidó

Williams Alexander Tapón, el joven de 24 años que había sido protagonista de una brutal agresión a un árbitro durante un partido de fútbol amateur, fue hallado muerto anoche en una impactante noticia que conmovió al mundo deportivo y a sus familiares. El futbolista, oriundo de la localidad de Gerli, estaba por enfrentar problemas legales debido a su violento accionar, lo que lo llevó a sentir una enorme presión y angustia. Antes de tomar la trágica decisión, les envió un audio a sus familiares.

Horas antes de su trágico desenlace, Tapón había declarado ante la Justicia, expresando arrepentimiento por su acto. Sin embargo, cuando el árbitro agredido también declaró y manifestó que temió por su vida, Williams Alexander se sintió acorralado y desesperado, según lo expresado a sus familiares. Fue en ese momento que el joven tomó una drástica decisión que cambiaría el rumbo de su destino para siempre.

Antes de quitarse la vida, Williams Alexander envió un estremecedor audio a algunos miembros de su familia. En la grabación, se podían escuchar sus palabras cargadas de dolor y angustia. "Gracias por todo, siempre estuviste, nunca me dejaste solo y eso lo valoro, te amo, te amo", se le oyó decir. La voz del futbolista transmitía una profunda tristeza y desesperación al afirmar: "No soy fuerte, no sé qué me pasa, no soy yo". Las siguientes palabras reflejaban su decisión final: "Hasta acá llegué".

El mensaje continuaba con Williams Alexander expresando su amor y disculpas a sus seres queridos: "Te amo. Sé que voy a quedar como un cobarde y cagón, pero me cansé, me cansé, no doy más, discúlpenme por favor". Estas palabras dejaron en claro la intensidad de su sufrimiento emocional y la carga que llevaba consigo.

En medio de la conmoción por lo ocurrido, una de las hermanas de Williams Alexander Tapón confirmó la triste noticia: "Sí, es así. Mi hermano se suicidó por toda la m… que le estaban haciendo, por todo lo que lo estaban acusando, lo estamos llevando a la morgue, mi hermano se suicidó". El dolor y la impotencia de la familia se hacían evidentes en sus palabras.

El trágico desenlace de Williams Alexander Tapón dejó un profundo debate en la sociedad, recordando la importancia de abordar temas como la salud mental y el cuidado emocional, especialmente en situaciones de alta presión y exposición mediática.

En caso de necesitar asistencia podes comunicarte con la línea de Prevención del Suicidio: 135 (gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires), (011) 5275-1135 o 0800-345-1435 (desde todo el país)