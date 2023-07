Maxi Abad y Ernesto Sanz inauguraron un local de la UCR y llamaron a buscar a los "desesperanzados"

El primer precandidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires de la lista de Patricia Bullrich, Maximiliano Abad, inauguró este martes junto al histórico dirigente radical Ernesto Sanz un nuevo local de la Unión Cívica Radical (UCR) en Mar del Plata y pidió recuperar el “liderazgo que restablezca la autoridad presidencial”.

El actual presidente de la UCR bonaerense reconoció que su lista tiene muchas “cosas en común” con la propuesta electoral de Horacio Rodríguez Larreta, el otro referente del PRO que aspira a convertirse en presidente, y mencionó al respecto: Trabajamos juntos para ver cómo tenemos mejor calidad educativa en la Argentina, cómo luchamos contra el crimen organizado y las mafias, cómo construimos mejor República, cómo nosotros vamos a hacer para fortalecer la calidad institucional, que es el primer requisito para sacar a Argentina del atraso y llevarla al progreso”.

Sin embargo, en plena campaña, Abad advirtió una “diferencia fundamental” en la interna que hoy divide a Juntos por el Cambio y la sintetizó en la capacidad de “liderazgo” que tiene Bullrich con respecto al actual jefe de Gobierno en Capital Federal. “Nosotros tenemos a Patricia que tiene el liderazgo para hacerse cargo en estos momentos. Es un liderazgo con convicción, con coraje, con firmeza y con decisión. Y no hay cambio si no hay un liderazgo con coraje”, consideró, y agregó: “Necesitamos un liderazgo que restablezca la autoridad presidencial”.

En el marco de la apertura de la nueva sede ubicada en Moreno al 2800, Abad sostuvo que este tipo de iniciativas “renuevan los sueños”. “Cuando se abren locales como estos, lo que se renuevan son las esperanzas, lo que se renuevan son las ganas de ir a buscar un cambio profundo que nos saque de esta decadencia crónica que estamos viviendo. Por eso es importante abrir estos y muchos más locales en la ciudad, en la provincia y en la Argentina. Locales de la fuerza del cambio. Locales que van a ir a buscar un futuro con mucha más libertad y mucha más igualdad”, afirmó.

Una democracia “en crisis”

Sanz, por su parte, coincidió en que “abrir un local hoy tiene un significado extraordinario” pero hizo hincapié “en el difícil” momento que se vive para “para hacer política en cualquier rincón”. “Es un momento muy difícil porque, después de 40 años de vida de democracia intensa, la democracia hoy tiene un contenido formal que nadie discute y no es menor, nadie discute hoy esa democracia formal que nos permite ir a votar, que nos permite tener libertad de expresión, que nos permite tener representación, que nos permite tener abiertos espacios de debate público institucional, pero convengamos que es un momento en el que la democracia de fondo, la democracia sustancial está en crisis”, analizó.

“Está en crisis porque tiene más deudas que créditos con la sociedad. Está en crisis porque en el pasivo hay más cosas que en el activo y esto hay que asumirlo”, advirtió, y alentó: “La política tiene que asumirlo, tiene que interpretar este momento especial y tiene que salir a afrontarlo y tiene que tener ese contacto con el ciudadano para devolverle ese puente de plata que siempre debió haber y siempre debe existir entre el ciudadano y la política”.

De todos modos, el exsenador radical y fundador de Cambiemos también consideró que este es “un momento desafiante” para apostar por otro modelo de país. “Es un momento para no tener tibieza, es un momento para no esconderse, es un momento para abrir locales, no para cerrarlos. Es un momento para salir a buscar a ese ciudadano dolido, a ese ciudadano desesperanzado, ese ciudadano que ha perdido muchas cosas materiales y que también ha perdido muchas cosas espirituales, emocionales. Este es un momento ideal para que la política recupere su rol, su protagonismo y salga a defender valores, a generar esperanza, a construir proyectos de futuro, a generar alternancias, renovaciones dirigenciales, nuevas caras, nuevas propuestas y también a marcar rumbos”, aseguró.

“Quiero decirles que estamos acá más allá de los nombres propios o de las personas, no siguiendo a personas, sino siguiendo a una Argentina que va a necesitar mucho compromiso, mucha convicción, mucha fe militante, que va a necesitar un plan de acción, que va a necesitar un programa de gobierno que estabilice la economía y que luego nos lleve al desarrollo, que va a necesitar una fuerte impronta republicana de decencia, de honestidad y de transparencia, pero va a necesitar que por encima de eso alguien conduzca con coraje, con convicción, con fuerza y sin ningún compromiso con la Argentina corporativa de hoy que tanto daño nos está haciendo”, concluyó.