Trabaja en el Houssay, en su tiempo libre es tiktoker y ya tiene más de 1 millón de seguidores

Con más de 1 millón seguidores en TikTok, 245 mil en Kwai y 230 mil en Instagram, el marplatense Lucho Cabrera se posiciona como humorista en redes sociales y deja en claro su premisa: "La risa es más fuerte que el llanto".

Lucho tiene 33 años, es empleado administrativo del hospital Houssay de Mar del Plata y su sueño es vivir del humor y hacer Stand Up. Durante la pandemia, en su tiempo libre, comenzó a grabar videos junto a su hija, los cuales luego posteaba en las redes sociales. "Comenzamos a jugar juntos, luego fuimos encontrando un camino que tiene sus cambios acorde a lo que la aplicación o el algoritmo necesita", dice.

Sobre cómo es e proceso de creación de contenido, Cabrera se toma su tiempo. "Selecciono un audio, pienso las secuencias, la forma o edición que quede bien. Después el personaje principal busca encontrar una respuesta a lo que el público le guste, o que creo que le puede gustar", cuenta. Sus videos en los que aparece haciendo lifting (mímica teatral con música o audios virales) tienen millones de reproducciones.

A más de tres años del primer video, Lucho logró posicionarse en el mundo del humor y tomó relevancia a nivel local, nacional e internacional, con un alcance de más de 20 millones de personas hispanohablantes. "Busco que la gente se divierta, siempre me gustó hacer reír, creo que es por ahí... sacarle una sonrisa a la gente... En Monster Inc (Película del 2001) hay una frase que me marcó mucho y es que 'la risa es más fuerte que el llanto' y en eso me baso para crear los vídeos", asegura.