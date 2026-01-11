golpes, patadas y hasta canastazos: batalla campal entre churrero y vendedor ambulante en medio de la playa

En plena temporada de verano, las playas de Mar Azul perdieron su calma habitual tras una feroz pelea entre vendedores ambulantes y churreros que se viralizó en redes.

El enfrentamiento, que incluyó golpes, patadas y canastazos, ocurrió a plena luz del día ante la mirada de turistas y niños que debieron alejarse para evitar ser lastimados.

El episodio dejó en evidencia la indignación de los veraneantes por la ausencia de controles policiales o municipales en el sector. Según fuentes locales, el trasfondo de la violencia responde a la crisis económica de la temporada: la caída en las ventas habría exacerbado la rivalidad por el control de los pocos sectores de la playa con alta concentración de público.

Pese a la violencia del cruce, el altercado finalizó sin detenidos ni heridos de gravedad reportados oficialmente