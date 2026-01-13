De Buenos Aires a Mar del Plata en una playera y durmiendo en carpa: la travesía de un joven y el sorprendente motivo

En playera y durmiendo en carpa, las dificultades que debió afrontar el joven influencer para llegar a la ciudad balnearia.

Un joven influencer, Santiago Rivarola, se propuso pedalear desde Buenos Aires a Mar del Plata por un insólito motivo: su objetivo es llegar a la ciudad para vivir la temporada junto a los streamers y famosos más destacados del momento y crear contenido para las redes sociales junto a ellos.

Sin embargo, a diferencia de otros influencers, Rivarola no contaba con los recursos suficientes para costear su estadía ni viaje a la costa, por lo que decidió crear su propia aventura y atravesar los 487 kilómetros desde Retiro como sea.

Pero no solo contaba con la dificultad de que sus gemelos aguantaran 12 horas de bicicleta por día, sino que también iba a tener que pasar sus noches en medio de la ruta bonaerense, descansando en una carpa.

Al mismo tiempo, el joven contó que gastó su último dinero en los recursos para la expedición y que no cuenta con lugar para alojarse una vez que llegue a Mar del Plata. Sin embargo, en el camino lo reconocieron conductores y en estaciones de servicio, donde lo invitaron a comer.

El primer video de Rivarola fue publicado el domingo pasado y desde su partida, durmió en una zona rural de Chascomús, este lunes logró alojarse por invitación en unas cabañas, y hoy se encuentra en General Pirán, por lo que espera llegar este miércoles a la ciudad.

En un inicio planeaba vender pulseras para costear el viaje, pero mediante las donaciones recibidas por parte de su público y el reconocimiento de los usuarios que viralizaron sus publicaciones, posiblemente no sea necesario.