Apareció una pelopincho en la orilla de la Playa Popular y sorprendió a todos

Una pileta de lona dijo presente en la orilla de la Playa Popular y generó intriga en redes sociales.

Una escena tan curiosa como desconcertante se vivió este domingo en la icónica Playa Popular de Mar del Plata, cuando una pileta de lona apareció instalada en plena orilla del mar y llamó la atención de quienes disfrutaban del sol y la arena.

La peculiar imagen fue registrada por una usuaria de TikTok, que compartió un breve video de la “pelopincho” frente al océano. En cuestión de horas, las imágenes se viralizaron y desataron una catarata de comentarios y especulaciones.

“¿Quién en su sano juicio lleva una pileta a la playa?”, escribió uno de los usuarios en el comentario con más ‘me gusta’. Otros intentaron encontrarle una explicación lógica: “Debe ser para un bebé” o “sirve para cuidar a los chicos mientras los padres descansan”, aventuraron.

Sin embargo, con el correr de las horas apareció la respuesta que despejó todas las dudas. Según explicó otro usuario, la pileta no estaba pensada para meterse, sino que pertenecía a una persona que vende mallas y la utiliza como parte de su exhibición. Una explicación simple que puso fin al misterio, aunque no a la sorpresa que generó la escena.