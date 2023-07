"Mi ex no tiene desperdicio": el divertido video que compartió la China Suárez junto a Nicolás Cabré

La China Suárez y Nicolás Cabré tienen una excelente relación y así lo reflejan en sus redes sociales. La expareja se muestra muy cómplice y en esta oportunidad, se animaron a realizar juntos un video de TikTok.

Los padres de Rufina, quien cumplió 10 años este último martes, comparten en sus redes sociales imágenes y videos juntos y, esta vez, no fue la excepción. Muy sonrientes, los actores protagonizaron un challenge viral de Tik Tok y rapidamente estallaron las reacciones.

En el video que realizaron, los actores tenían que responder diferentes preguntas como: quién es más celoso o quién es menos sentimental de los dos. Sin dudas, la respuesta más divertida fue la de Cabré que no dudó en señalar a la actriz ante la pregunta: “¿Quién volvería con su ex?”.

Sorprendida por la actitud del ex Son amores en el el desafío, la China le dedicó un gran elogio en el posteo junto al video: “Mi ex no tiene desperdicio haciendo videos en TikTok”.

La publicación no tardó en llenarse de mensajes de sus fanáticos que celebraron la excelente relación que mantienen desde que se separaron hace más de una década, poco tiempo después del nacimiento de Rufi.

Algunos de los comentarios más destacados fueron: “Ojalá volvieran”, “Lo entendieron todo, amo a esa familia”, “Creo que Rufi saca lo mejor de los dos”, “¿Para cuándo una serie con toda la familia?”, y “Son hermosos”.